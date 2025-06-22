Μητσοτάκης: Σύνθετη και ανησυχητική η γεωπολιτική συγκυρία - Προέχει η αυτοσυγκράτηση και η επανεκκίνηση των συζητήσεων

«Η διεθνής γεωπολιτική συγκυρία εξακολουθεί να παραμένει σύνθετη και ανησυχητική, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής» σημειώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Προσθέτει ότι «αυτό που σήμερα προέχει είναι η επίδειξη αυτοσυγκράτησης και η επανεκκίνηση των συζητήσεων. Περαιτέρω κλιμάκωση θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες αστάθειας σε μια ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένη περιοχή. Το ζήτημα αυτό, όπως και όλα τα άλλα μεγάλα θέματα που αφορούν τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΝΑΤΟ στη Χάγη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, προς όφελος της διεθνούς ειρήνης και ευημερίας».

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, τονίζει -όπως λέει- το πολιτικά αυτονόητο: «Όσοι αποδειχθεί μέσω της ποινικής διαδικασίας -που τυχόν ακολουθήσει- ότι δολίως εξαπάτησαν το δημόσιο για να καταχραστούν κρατικές ενισχύσεις, θα αντιμετωπίσουν εύλογα και την υποχρέωση της επιστροφής τους εντόκως στα δημόσια ταμεία, δηλαδή στις τσέπες των φορολογουμένων, πέραν των όποιων ποινικών κυρώσεων αποφασίσει η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη για όλους όσους πήραν χρήματα που δεν δικαιούνταν ή συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διασπάθιση ευρωπαϊκών πόρων».

Σημειώνει ακόμη ότι «το πρόβλημα είναι διαχρονικό και ακουμπάει όλες τις κυβερνήσεις που έχουν διαχειριστεί κοινοτικά κονδύλια και ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Συνολικά και διαχρονικά έχουν υπάρξει ευρωπαϊκές αποφάσεις ανακτήσεων για λανθασμένες αγροτικές ενισχύσεις που ξεκινούν από τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 και αγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ. Δικαιολογεί αυτό ή απαλλάσσει από τις πολιτικές της ευθύνες τη σημερινή κυβέρνηση για τα χρόνια που διοικούμε; Σε καμία περίπτωση. Είμαστε εδώ για να αναλάβουμε και τις ευθύνες που μας αναλογούν, αλλά πρωτίστως είμαστε εδώ για να δώσουμε τέλος σε αυτό το νοσηρό διοικητικό και ρυθμιστικό περιβάλλον που επιτρέπει σε κάποιους επιτήδειους να καταχρώνται δημόσιο χρήμα και να δυσφημίζουν τη χώρα μας».

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.