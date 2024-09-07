Νέα Αριστερά κατά Κασσελάκη: Μετέτρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ σε Τραμπικό μόρφωμα

«Ο κύριος Κασσελάκης επιβεβαίωσε σήμερα ότι στα στελέχη που συγκρότησαν τη Νέα Αριστερά προσφέρθηκαν θέσεις, καρέκλες και αξιώματα. Η αποχώρηση από το κόμμα Κασσελάκη δεν έγινε για τις καρέκλες λοιπόν αλλά επειδή ήταν πέρα από προφανής η πορεία εκφυλισμού, η μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε Τραμπικό μόρφωμα, η γελοιοποίηση, η απαξίωση και τελικά η συρρίκνωση» αναφέρει η Νέα Αριστερά σχολιάζοντας την ομιλία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕ.

«Σε έναν σχεδόν χρόνο ηγεσίας Κασσελάκη, το κόμμα που κάποτε κυβέρνησε τη χώρα μετατράπηκε σε ριάλιτι σόου παραγωγής τοξικότητας, παραπολιτικής και αντιπολιτικής, προσφέροντας σίγουρα πολύ καλύτερες υπηρεσίες στον κ. Μητσοτάκη από ότι αν είχε δεχτεί τελικά να γίνει Υπουργός του» τονίζει το κόμμα.

«Έναν χρόνο μετά επιβεβαιώνεται ότι ο κ. Κασσελάκης και οι υποστηρικτές του είναι οι πραγματικοί υπονομευτές, όχι μόνο για το κόμμα τους αλλά για το σύνολο της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου» καταλήγει η Νέα Αριστερά.



Πηγή: skai.gr

