Για την εξαίρεσή της από την εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη αλλά και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σχετικά με την απόφαση να εξαιρεθεί από την εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη η κυρία Κωνσταντοπούλου επισήμανε πως επειδή εκπροσωπεί τα θύματα ήρθε αντιμέτωπη με «ακραίες συμπεριφορές, προκλητικές και στο σύνολο χυδαίες».

«Αυτό που έχει ενοχλήσει είναι ότι βρίσκομαι από τον Μάρτιο στον πλευρό των οικογενειών των θυμάτων αφιλόκερδός» είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Ερωτηθείσα αν είναι ασυμβίβαστο κάτι τέτοιο εξήγησε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου να γνωμοδοτεί για κάτι τέτοιο και να παρεμβαίνει στην σύνθεση εξεταστικών επιτροπών. Παράλληλα, αποκάλυψε πως όπως από τα εννιά μέλη του συμβουλίου τα δύο μέλη είναι συνήγοροι υπεράσπισης του πρώην πρόεδρο και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ στο δυστύχημα των Τεμπών.

«Σε αυτό το συμβούλιο που είναι εννεαμελές τα δύο μέλη είναι συνήγοροι υπεράσπισης του πρώην πρόεδρο και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ στο έγκλημα των Τεμπών. Ένα γαλάζιο παιδί το Χρήστο Βίνη το υπερασπίζονται δύο μέλη του επιστημονικού συμβουλίου, και αυτό το συμβούλιο υποτίθεται με εκ των υστέρων εξαίρεση των υπερασπιστών του κατηγορουμένου για το έγκλημα των Τεμπών γνωμοδότησε ότι πρέπει να πεταχτεί έξω από την επιτροπή ένα μέλος».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου επισήμανε πως για το δυστύχημα των Τεμπών υπάρχουν ευθύνες και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

«Ξέρουν ότι αν είμαι μέσα (στην επιτροπή) δεν θα υπάρξει συγκάλυψη. Το μεθόδευσαν, το πρότεινε ο κ. Πλεύρης, ο οποίος έχει καταμηνυθεί από τα θύματα διότι ήταν μέλος της επιτροπής που αποφάσισε να μπαζώσουν τον τόπο του εγκλήματος. Ακόμα βρίσκονται DNA και ανθρώπινα οστά και μέλη» τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη των πραγμάτων από τότε που έχασαν το χρήμα. Το είχα προβλέψει από το 2015. Έφυγα αφήνοντας καρέκλες. Τώρα έχουμε μια μάχη της καρέκλας, της χρηματοδότησης. Εκτιμώ ότι ο λόγος που γίνεται σταδιακά αυτό είναι γιατί κάποιοι ελπίζουν να έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και η ομάδα Τσίπρα που θέλησε να ελέγξει την χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ»

Για τον Αλέξη Τσίπρα η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι «είναι το χειρότερο που συνέβη στην Αριστερά και την κοινωνία. Αυτό που κάνει και τώρα, που τρίβει τα χέρια του με αυτή την διάλυση που προκάλεσε και σιγοντάρει ελπίζοντας ότι θα τον φωνάξουν ως Μεσσία στη συνέχεια και αυτό δείχνει μία ποιότητα».

Τέλος, για την αυριανή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν σχολίασε ότι αρχικά «ήταν μια πού πιο φιλόδοξη πρωτοβουλία που κατέληξε σε μία ολιγόωρη συνάντηση πολύ χαμηλών προσδοκιών. Η άποψη μου είναι ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να βάζει αμετακίνητα ισχυρά και το ζήτημα της κυριαρχίας και των 12 μιλίων και το Κυπριακό».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.