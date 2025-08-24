Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα εξέδωσε η ΝΔ, στο κόμμα της οποίας ο εκλιπών είχε διατελέσει βουλευτής από το 2004 έως το 2007 στην Α' Αθηνών.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α' Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα», αναφέρει η Πειραιώς. «Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός».

«Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων», συνεχίζει η ανακοίνωση, για να καταλήξει:

«Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:

