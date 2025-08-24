Λογαριασμός
Τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου φιλοξένησε στην Τήνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Δείτε φωτογραφίες

«Η φιλία μεταξύ ηγετών είναι σημαντική σε αυτούς τους καιρούς», όπως ανέφερε ο Λικ Φρίντεν σε ανάρτησή του στα social media

Στη χώρα μας για τις καλοκαιρινές του διακοπές βρέθηκε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λικ Φρίντεν, μαζί με τη σύζυγό του, και τους υποδέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο σπίτι του στην Τήνο.

Ο Φρίντεν δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου ποζάρουν χαμογελαστοί μαζί με τη σύζυγό του Μαριολίν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή στην όμορφη Ελλάδα».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετική ανάρτηση έκανε και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αναδημοσιεύοντας τη φωτογραφία του Λυκ Φρίντεν, προσθέτοντας:

«Ήταν υπέροχα που σας φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη Λουξεμβρούργο
