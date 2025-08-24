Τρία ερωτήματα προς το ΠΑΣΟΚ απηύθυνε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος με αφορμή την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι από το 2019 η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 72 μειώσεις ή καταργήσεις άμεσων και έμμεσων φόρων – μεταξύ αυτών στον ΕΝΦΙΑ, στον φόρο εισοδήματος και στις ασφαλιστικές εισφορές – ενώ «δεν έχει αυξηθεί ούτε ένας φορολογικός συντελεστής», με μόνη εξαίρεση τον ΕΝΦΙΑ για τα κλειστά ακίνητα των τραπεζών, που θα ισχύσει από το 2026.

Αναφορικά με την αύξηση των φορολογικών εσόδων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την απέδωσε στη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την εντατική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. «Ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής γνωρίζει πως γίνεται να μειώνονται οι φόροι και να αυξάνονται τα έσοδα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητά πρόσθετα μέτρα στήριξης την ίδια στιγμή που καταγγέλλει την αύξηση των εσόδων, θέτοντας το ερώτημα «από πού θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα αυτά» και αν «ο κ. Ανδρουλάκης ανακάλυψε τα λεφτόδεντρα».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως «η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τα πειράματα πολιτικών καιροσκόπων» και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εστιάζει στη στήριξη της μεσαίας τάξης, στη μείωση της ανεργίας και στη μόνιμη ενίσχυση της κοινωνίας.

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

Από τη σημερινή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, προκύπτουν 3 εύλογα ερωτήματα:

Πρώτον, έχει υπόψιν του το ΠΑΣΟΚ κάποιον φόρο που έχει αυξήσει η κυβέρνηση ή λέει συνειδητά ψέματα στους πολίτες;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει μειώσει ή καταργήσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους. Θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, τις σημαντικές μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και στον φόρο εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς και του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μειώσεις κατά σχεδόν 6% στις ασφαλιστικές εισφορές, τον μειωμένο ΦΠΑ για τα αγροτικά μηχανήματα, τις συγκοινωνίες, την κατάργηση του φόρου των γονικών παροχών έως 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού κλπ.

Αντιθέτως δεν έχει αυξηθεί ούτε ένας φορολογικός συντελεστής, με εξαίρεση την αύξηση του ΕΝΦΙΑ από το 2026 για τα κλειστά ακίνητα των τραπεζών και των funds με σκοπό να τα διαθέσουν στην αγορά.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πιστεύει στη μείωση των φόρων και αυτό θα εξακολουθεί να πράττει, όπως δικαιολογημένα ζητούν οι πολίτες, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη.

Δεύτερον, αντιλαμβάνονται στο ΠΑΣΟΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών συντελεστών και φορολογικών εσόδων;

Με λίγα λόγια, ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής σε οικονομικό πανεπιστήμιο, γνωρίζει ότι γίνεται να μειώνονται οι φόροι και ταυτόχρονα να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Αυτή την πολιτική εφαρμόζουμε από το 2019 και η αύξηση των εσόδων με μειωμένους συντελεστές οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους:

- Στην μείωση της ανεργίας, καθώς 500.000 πολίτες πλέον έχουν δουλειά και ενώ ως άνεργοι πληρώνονταν από το κράτος μέσω των επιδομάτων ανεργίας, τώρα συνεισφέρουν στα έσοδα μέσω της φορολογίας και της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

- Στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με σημαντικά αποτελέσματα για τα δημόσια έσοδα και

- ⁠Στην ανάπτυξη της οικονομίας, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Τρίτο ερώτημα: πώς είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα να καταγγέλλει την αύξηση των εσόδων του κράτους;

Από πού θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα αυτά; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε τα «λεφτόδεντρα» που υποσχόταν. Μήπως τα «ανακάλυψε» ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του;

Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά, για ολόκληρες δεκαετίες, το τίμημα των «μαθητευόμενων μάγων» και των πολιτικών καιροσκόπων, που έπαιζαν με τις αγωνίες των πολιτών, μοιράζοντας λεφτά που δεν υπήρχαν και δίνοντας… «ακάλυπτες» υποσχέσεις. Έχουμε σίγουρα ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, αφού κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, με πρώτο και κυριότερο το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσουμε να καλύπτουμε την απόσταση που μας χωρίζει με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, είναι να μεγαλώνουμε συνεχώς την «πίτα», μέσα από τη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη συνέχεια να εφαρμόζουμε μόνιμα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα

Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα», υποστηρίζοντας πως η υπέρβαση κατά 1,2 δισ. ευρώ του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου προήλθε από «φοροεπιδρομή» σε βάρος της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, μέσω άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Στη δήλωσή του, τόνισε ότι την τετραετία 2020-2024 οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξήθηκαν πέντε φορές περισσότερο από την ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων, με τα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης να στερούν πολύτιμους πόρους από την αγορά. «Φέτος, ο ελληνικός τουρισμός το βίωσε στο πετσί του», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι «πανηγυρισμοί» του πρωθυπουργού είναι «εκτός τόπου και χρόνου» τόσο σε σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες όσο και με τα αδιέξοδα της πολιτικής του.

Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «έχουμε μια οικονομία που παράγει οφέλη, που επιστρέφονται στην κοινωνία», ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών», οι οποίοι – όπως είπε – γνωρίζουν πως η κυβέρνηση «ανταλλάσσει την οικονομική τους αιμορραγία με ψίχουλα».

Όλη η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για την υπέρβαση κατά 1,2 δισ. του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουλίου.

Ενα πλεόνασμα που προήλθε από την φοροεπιδρομή κατά της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων μέσω της έμμεσης και άμεσης φορολογίας.

Την τετραετία 2020-2024 οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξήθηκαν πέντε φορές παραπάνω από την ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων.

Τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά. Αυτό φέτος το βίωσε για τα καλά στο πετσί του ο ελληνικός τουρισμός. Γι' αυτό και οι πανηγυρισμοί του είναι εκτός τόπου και χρόνου τόσο ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας όσο και ως προς τα αδιέξοδα της πολιτικής του.

Όσο για την αποστροφή του ότι «έχουμε μια οικονομία που παράγει οφέλη, που επιστρέφονται στην κοινωνία» , υποτιμά ευθέως τη νοημοσύνη των πολιτών, που γνωρίζουν πως η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική τους αιμορραγία με ψίχουλα.

Πηγή: skai.gr

