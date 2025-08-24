Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου. Ο γνωστός δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός, υπήρξε γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του δημοσιογράφου Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία θανάτου. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του Βίκυ Βουρλάκη, τα δύο του παιδιά, Παυλίνα και Λάμπρο, καθώς και τον εγγονό του Στέφανο.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ είχε αποφοιτήσει από το Wilson High School στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε στη δημοσιογραφία, όπου εργάστηκε ως συντάκτης, αρθρογράφος και διευθυντής σύνταξης σε κορυφαίες εφημερίδες, παραμένοντας ενεργός αρθρογράφος μέχρι το τέλος της ζωής του.

Παράλληλα, ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική. Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής, ενώ το 2004 βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αργότερα, υπηρέτησε ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, ενώ συμμετείχε και στον πολιτιστικό οργανισμό ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 επανήλθε στη ΝΔ, θέτοντας εκ νέου υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του στον χώρο των γραμμάτων, καθώς υπήρξε συγγραφέας και διευθυντής έκδοσης στη σειρά «Παγκόσμια Κλασική Λογοτεχνία» των εκδόσεων Σμυρνιωτάκη, επιμελούμενος 24 βιβλία. Ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ, του ΠΣΑΤ, της AIPS και της Ελληνικής Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων.

