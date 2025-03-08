Τη διαγραφή του βουλευτή Δράμας Δημήτριου Κυριαζίδη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, μετά την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος συνεδρίασε την Παρασκευή το βράδυ υπό την προεδρία του βουλευτή Γιάννη Τραγάκη και αποφάσισε ομόφωνα τη διαγραφή του βουλευτή Δράμας, λόγω της «αντικοινοβουλευτικής και αντισυναδελφικής συμπεριφοράς του» εντός της Ολομέλειας της Βουλής.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης φώναξε απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ η τελευταία μιλούσε στη Βουλή και αναφερόταν στο μέλλον και τα παιδιά, «κάνε ή υιοθέτησε κανένα παιδί», προκαλώντας την αντίδραση τόσο από πλευράς της αντιπολίτευσης, όσο και των ίδιων των βουλευτών της ΝΔ.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΝΔ:

Πηγή: skai.gr

