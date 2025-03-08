Κικίλιας: «Ολοκληρώθηκε η προμήθεια 150 οχημάτων για τη Δασική Υπηρεσία»

Σύμβαση για την προμήθεια 150 οχημάτων τύπου SUV 4X4 για τη Δασική Υπηρεσία υπέγραψε χθες ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή επιτήρηση των δασικών εκτάσεων σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της πρόληψης που είναι το κλειδί στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

«Το ΑΙΓΙΣ βαίνει προς την ολοκλήρωσή του. Έχουμε δημοπρατήσει τους τελευταίους 15 μήνες 1.870.000.000 ευρώ από το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ. Και έχουμε ήδη συμβασιοποιήσει τα 651.000.000 ευρώ» ανέφερε στην ομιλία του ο υπουργός ΚΚΠΠ, Β. Κικίλιας τονίζοντας ότι ολοκληρώνεται άμεσα και η προμήθεια 150 δικάμπινα pick-up trucks, χωρητικότητας μισού τόνου νερού Παράλληλα, οπως είπε τρέχουν και οι προμήθειες για πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα και μοτοσυκλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας, 150 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και για μοτοσικλέτες, οχήματα και σκάφη του Λιμενικού. Υπογράμμισε, δε, ότι το ΑΙΓΙΣ ήταν ένα δύσκολο και βαρύ πρόγραμμα, «αλλά αισθανόμαστε ότι αφήνουμε στις επόμενες γενιές μια προίκα, μια παρακαταθήκη νέας τεχνολογίας γιατί έχει και ψηφιακά προγράμματα, τεχνητή νοημοσύνη, το σύστημα ENGAGE, την αναβάθμιση του 112, καθώς και προγράμματα διασύνδεσης ανοιχτών και κλειστών πηγών, σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της πρόληψης και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο πεδίο».

«Κακά τα ψέμματα, η υπερδεκαετής κρίση που αντιμετωπίσαμε κράτησε πίσω πολλές προμήθειες στο ελληνικό δημόσιο που ήταν πολύ αναγκαίες. Χαιρόμαστε, που τώρα με διαφάνεια, οργάνωση και αποτελεσματικότητα, όλες αυτές προχωρούν. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά; Για να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας, την περιουσία τους, τα δάση μας, για να έχουμε εσωτερική ασφάλεια και για να έχει η κοινωνία την αίσθηση ότι εδώ στο κομμάτι αυτό της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και στο κομμάτι της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, με επαγγελματισμό γίνονται σταθερά, οργανωμένα βήματα, κάθε χρόνο και καλύτερα, κάθε χρόνο με πιο σύγχρονα μέσα, κάθε χρόνο με πιο πολλή δύναμη, έτσι ώστε να αντέξουμε στην κλιματική κρίση και στις όποιες προκλήσεις αντιμετωπίσουμε από δω και πέρα» δήλωσε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι «για την πρόληψη, το σχέδιο και την αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι εκεί σε κάθε κρίση και δίπλα στους πολίτες, το ένδοξο Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και όποιος άλλος χρειαστεί. Και έτσι θα συνεχίσουμε, θα το κάνουμε με ευσυνειδησία, θα το κάνουμε με πατριωτισμό και αγάπη στον συνάνθρωπο μας και σεβασμό σε αυτό το οποίο είναι το υπέρτατο αγαθό, που είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής».

Για «σημαντική ημέρα σήμερα ιδιαίτερα για τις δασικές υπηρεσίες»έκανε λόγο ο Υφυπουργός ΚΚΠΠ, Ευάγγελος Τουρνάς, σημειώνοντας: «Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι επενδύουμε και στους δύο τομείς και στην πρόληψη και στην καταστολή. Είναι χαρά για όλους μας ότι υπογράφεται σήμερα ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα γιατί θα έχετε τα εργαλεία στα χέρια σας. Δεν τελειώνουμε σήμερα θα πρέπει να μπορέσετε να τα αξιοποιήσετε πραγματικά έτσι ώστε να έχουμε την επιτήρηση για την έγκαιρη προειδοποίηση και την άμεση επέμβαση εφόσον χρειαστεί . Εξαιρετική συνεργασία έτσι συνεχίζουμε. Και η επιτήρηση και η πρόληψη και η καταστολή είναι για έναν κοινό σκοπό για την προστασία του δάσους, της περιουσίας και των πολιτών.»

«Στόχος μας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας, και με την χρήση των μέσων του ΑΙΓΙΣ να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί προς όφελος των συμπολιτών μας» επισήμανε από την πλευρά του ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρος Βάγιας.

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Ευστάθιος Σταθόπουλος δήλωσε: Το 2024 ήταν το πρώτο έτος το οποίο κατέγραψε αυτό που λέμε πολιτική με αποτέλεσμα. Και εννοώ το υψηλό επίπεδο συνεργασίας της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας και στελεχών στο πεδίο και της Δασικής Υπηρεσίας, που είχε πραγματικό αποτέλεσμα. Είναι 76% μικρότερη η επίπτωση από το μέσο όρο 20ετίας σε υψηλά δάση και 16-17% κάτω από το μέσο όρο 20ετίας οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν. Δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν διασφαλισμένο, δεν πατιούνται κουμπιά (…). Το 2025 θα είναι ενισχυμένη και σε εξοπλισμό, αυτοκίνητα, τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονου τύπου, που σίγουρα θα είναι ένα ακόμα όπλο στη μάχη που είναι μάχη της γενιάς μας, μάχη όλων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστούμε τον Υπουργό προσωπικά, όλα τα στελέχη που ασχολήθηκαν με την προετοιμασία του διαγωνισμού του διαδικαστικού σταδίου, προφανώς την ανάδοχο εταιρεία και ευελπιστούμε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε ένα ακόμα όπλο στον πόλεμο που όλοι μαζί δίνουμε και όλοι μαζί θα κερδίσουμε».

Ο Γενικός Διευθυντής Δασών του ΥΠΕΝ, Βαγγέλης Γκουντούφας τόνισε: «Σήμερα αισθάνομαι διπλά χαρούμενος γιατί ζούμε από κοντά και μια άλλη παράμετρο της πραγματικής και στενής συνεργασίας μεταξύ δυο πάρα πολύ κρίσιμων υπηρεσιών. Της Δασικής Υπηρεσίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Και πραγματικά αυτό αποδεικνύεται μέσα από την έμπρακτη συνδρομή της προμήθειας των πρώτων 150 οχημάτων για την πρόληψη, την καταστολή και την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας μέσα από το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ και γι’ αυτόν τον λόγο θέλω να ευχαριστήσω και την πολιτική και την διοικητική υπηρεσιακή ιεραρχία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολίτικής Προστασίας γιατί όλα αυτά δεν έμειναν μόνο στα λόγια και γίνονται πράξη καθημερινά.».

