κφράζω την ευγνωμοσύνη μου στις γυναίκες οι οποίες στελεχώνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και υπηρετούν την πατρίδα μας με αφοσίωση και επαγγελματισμό.

Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης "Χ" (πρώην twitter) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Τιμάμε τις γυναίκες που αγωνίζονται και διεκδικούν ισότιμη μεταχείριση σε όλους τους τομείς», υπογραμμίζει ο ίδιος.

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμάμε τις γυναίκες που αγωνίζονται και διεκδικούν ισότιμη μεταχείριση σε όλους τους τομείς.



Eκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στις γυναίκες οι οποίες στελεχώνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και υπηρετούν την πατρίδα μας με αφοσίωση και επαγγελματισμό.… pic.twitter.com/zBDoyZSxrg — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 8, 2025

Στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» προωθούμε «την εθελοντική στράτευση των γυναικών, με στόχο να αξιοποιήσουμε το σύνολο του ανθρωπίνου κεφαλαίου της Ελλάδας», καταλήγει η δήλωση του υπουργού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.