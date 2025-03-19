Ανακοίνωση-απάντηση στο ΠΑΣΟΚ εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, αναλύοντας ένα προς ένα τα ερωτήματα που τέθηκαν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά του, το κυβερνών κόμμα έθεσε το ερώτημα στο ΠΑΣΟΚ, «αν τελικά θέλει να τον κ. Τριαντόπουλο στον φυσικό του δικαστή».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τελικά θέλει το ΠΑΣΟΚ να δει τον κ. Τριαντόπουλο στον φυσικό του δικαστή, όπως επιτακτικά ζητούσε;

Ή τώρα που ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος το επιδιώκει, αλλάζει η στάση του; Μήπως τελικά τους ενδιαφέρει μόνο η εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών;

Οι απαντήσεις στο παρακάτω βίντεο.

Πηγή: skai.gr

