Βουλή: Σκληρό ροκ στην Ολομέλεια για το αίτημα Τριαντόπουλου

Με αμείωτη ένταση μαίνεται στην Ολομέλεια της Βουλής η «μάχη» μετά την επιστολή του Χρήστου Τριαντόπουλου με την οποία ζητά από την προανακριτική επιτροπής να τον παραπέμψει απευθείας στην τακτική δικαιοσύνη. Η «γαλάζια» παράταξη απορρίπτει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί αντισυνταγματικής πρωτοβουλίας, κάνοντας λόγο για μία γενναία απόφαση που τοποθετεί τον πρώην υφυπουργό απέναντι από τον φυσικό δικαστή, μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες, με την αντιπολίτευση να επιμένει στις κατηγορίες περί επιχείρησης συγκάλυψης.

Τα βέλη του προς την αντιπολίτευση έστρεψε ο Θάνος Πλεύσης, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να καταγγέλλει πως «ή από άγνοια ή από στόχευση πάνε κάποιοι να διαστρεβλώσουν τις διαδικασίες». «Θέλατε να κάνετε ένα σόου και φοβάστε ότι πολλά από αυτά που λέτε δεν ευσταθούν. Σας ενδιαφέρει να κάνετε ένα σόου και να διατηρείτε επικοινωνιακά μια διαδικασία. Είστε υποκριτές», τόνισε ο βουλευτής της συμπολίτευσης, προσθέτοντας πως το δικαστικό συμβούλιο - ως κυρίαρχο όργανο - και όχι η προανακριτική μπορεί να διερευνήσει για άλλα αδικήματα, γυρνώντας πρώτα πίσω στη Βουλή προκειμένου να πάρει την ανάλογη άδεια.

«Μπαζώνετε την υπόθεση του "μπαζώματος". Αυτό δε θα περάσει», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως κλείνει «άρον άρον την επιτροπή για να μην έρθουν να τοποθετηθούν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που πρέπει να έρθουν για να βγουν όλα στο φως». «Να δικαστεί ως απλός πολίτης, όλα τα άλλα είναι θεατρικά. Ζητά μια ιδιαίτερη διαδικασία», επισήμανε ο Χρ. Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) ζήτησε να συνεχίσει κανονικά η προανακριτική. Για «πολιτική ντρίπλα» της κυβέρνησης, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση πως θέλει να αποφύγει το πολιτικό κόστος της προανακριτικής διαδικασίας. «Όσα τερτίπια και αν σκεφτείτε δεν θα αποφύγετε τον εξευτελισμό», σχολίασε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός. «Να ελεγχθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κ. Καραμανλής πρωτίστως. Η κυβέρνηση πρέπει ως στοιχειώδης πράξη να αποδεχτεί αυτή τη διαδικασία», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

