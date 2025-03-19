Θερμό επεισόδιο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Κάθε άλλο παρά αναίμακτη θα χαρακτήριζε κανείς τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, που είχε ατζέντα τις πρωτοβουλίες του κόμματος για τη στεγαστική κρίση, αλλά τη συζήτηση μονοπώλησε το θέμα Τριαντόπουλου η προανακριτική και η στάση του ΠΑΣΟΚ.

Ε. Λιακούλη: Είμαι μέλος της προανακριτικής και δεν ενημερώθηκα

Σύμφωνα με πληροφορίες η βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη έλαβε το λόγο και ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τη γραμμή του κόμματος.

«Έγινε μια συνάντηση στο κόμμα για το ζήτημα και δεν ενημερώθηκα, παρά το γεγονός ότι αφενός είμαι μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, αφετέρου ως δικηγόρος έχω σχετική εμπειρία», φέρεται να είπε η κ. Λιακούλη.

Η βουλευτής Λάρισας μάλιστα σημείωσε ότι επικοινώνησε αρμοδίως με τον κ. Μπιάγκη τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να μάθει τη γραμμή και εκείνος της σύμφωνα με τα λεγόμενα της φέρεται να της απάντησε ότι υπήρχε συνάντηση στη Χαριλάου Τρικούπη και όταν ολοκληρωθεί θα υπάρξει ενημέρωση με δελτίο τύπου.

Ν. Ανδρουλάκης: «Δεν θα σας επιτρέψω να υπονομεύσετε την ενότητα της παράταξης.»

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον λόγο πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που φέρεται να ανέφερε σε έντονο τόνο ότι η πρόταση δυσπιστίας και η Προανακριτική είναι δική του υπόθεση. Ζήτησε από την βουλευτή να σταματήσει τη συζήτηση και ανέφερε σύμφωνα με παρευρισκόμενους ότι δεν έγινε καμία σύσκεψη

Η βουλευτής Λάρισας φέρεται να πήρε ξανά το λόγο για να σημειώσει ότι αν δεν τοποθετηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα τότε που;

Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πάντως να κλείνει τη συζήτηση χρησιμοποιώντας πληθυντικό αριθμό

«Δεν θα σας επιτρέψω να υπονομεύσετε την ενότητα της παράταξης.»

Πηγή: skai.gr

