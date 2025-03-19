Να απαντήσει στο «αν θα διερευνήσει το ζήτημα του φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καθώς τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων που καταλήγουν στην ύπαρξη απροσδιόριστης εύφλεκτης ύλης» στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, κάλεσε την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, ο αντιπρόεδρος της Left και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, κατά την ακρόασή της στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του ΕΚ για την ετήσια Έκθεση του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Το φορτίο αυτό δεν είχε δηλωθεί επισήμως, επομένως υπάρχουν ενδείξεις παράνομης διασυνοριακής διακίνησης φορτίου, για το οποίο δεν καταβλήθηκαν οι αναλογούντες δασμοί», προσέθεσε στην ερώτησή του, ο κ. Αρβανίτης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας απάντησε ότι «αντιμετωπίζει το δυστύχημα των Τεμπών με την απαιτούμενη προσοχή και θα διερευνήσει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της για τη διακίνηση του υγρού», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Υπογραμμίζοντας τη «γενικευμένη αίσθηση συγκάλυψης που κυριαρχεί στην Ελλάδα», όπως σημειώνεται, ο Κ. Αρβανίτης ζήτησε διευκρινίσεις από την κ. Κοβέσι, και «για τη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τη Σύμβαση 717, θέμα της απόλυτης αρμοδιότητας του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», όπως σημειώνεται.

«Τη ρώτησε γιατί, εφόσον είχε τη δυνατότητα να παρακάμψει το άρθρο 86 του Συντάγματος, δεν ζήτησε από την Ελλάδα να αρθεί η ασυλία των εμπλεκόμενων υπουργών, ώστε οι δύο υπουργοί, οι κκ. Σπίρτζης -ο οποίος έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του- και Καραμανλής, να ερευνηθούν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά παρέπεμψε το θέμα στις εθνικές Αρχές». Και ακόμη «με δεδομένο ότι η βουλευτική ασυλία αναφέρεται σε κατηγορουμένους, ρωτήθηκε γιατί δεν κάλεσε τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα να καταθέσουν έστω ως απλοί μάρτυρες για να διασφαλιστεί η πληρότητα της διερεύνησης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η απάντηση της κ. Κοβέσι ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά την υπόθεση της Σύμβασης 717 και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων πριν από το δυστύχημα και είχε απαγγείλει κατηγορίες σε εμπλεκόμενα πρόσωπα» και «επανέλαβε την αδυναμία της υπηρεσίας της να ελέγξει τα μέλη της κυβέρνησης λόγω του ελληνικού νόμου περί ευθύνης υπουργών». Και τόνισε ότι «έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το ζήτημα, καθώς η ελληνική νομοθεσία είναι αντίθετη με την ευρωπαϊκή και παρεμποδίζει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Αν κανείς δεν άρει την ασυλία, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτήν υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η τοποθέτηση του Κώστα Αρβανίτη:

«Τα παλαιότερα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων και το πολύ πρόσφατο πόρισμα του αρμόδιου Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών που εκδόθηκε 2 ολόκληρα χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, παραδέχονται ομόφωνα την ύπαρξη απροσδιόριστης εύφλεκτης ύλης στην εμπορευματική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο τραγικό δυστύχημα – έγκλημα των Τεμπών.

Αυτό το φορτίο δεν δηλώθηκε ποτέ σε επίσημα παραστατικά, δηλαδή πρακτικά μιλάμε για ισχυρότατες ενδείξεις παράνομης διασυνοριακής διακίνησης φορτίου με πιθανή εμπλοκή περισσοτέρων χωρών, για το οποίο δεν καταβλήθηκαν οι αναλογούντες δασμοί.

Άρα, εδώ έχουμε μια υπόθεση που εμπίπτει απολύτως, κατά τη γνώμη μας, στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Θα ήθελα να μάθω αν θα ασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα.

Δεύτερον, στην Ελλάδα εκφράζεται έντονη ανησυχία για έλλειψη διαφάνειας μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής να παραπέμψει την υπόθεση της διαβόητης σύμβασης 717 στις εθνικές αρχές.

Ιδιαίτερες αιχμές αφήνονται για το ζήτημα της καταβολής των εγγυήσεων εκ μέρους των κατηγορουμένων, αλλά και για την απόφαση του 11ου τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα ήθελα, λοιπόν, να μας φωτίσετε για κάποιες πτυχές της διαδικασίας:

Πρώτον, στην απόφαση που προανέφερα αναφέρεται ρητά ότι η υπηρεσία σας είναι αρμόδια για τη διερεύνηση της εμπλοκής των Υπουργών Μεταφορών στην 717. Δύο υπουργών.

Για ποιον λόγο, λοιπόν, δεν ζητάτε απευθείας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο την άρση της ασυλίας σύμφωνα με την αρχή της υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως είχαν ζητήσει οι συγγενείς των θυμάτων αλλά αποφασίσατε να το παραπέμψετε στις εθνικές Αρχές;

Δεύτερον και τελειώνω, τη στιγμή που η ασυλία δεν αναφέρεται σε μάρτυρες αλλά σε κατηγορούμενους, κ. Εισαγγελέα για ποιον λόγο δεν καλέσατε ποτέ τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή τους υπουργούς, δηλαδή τον υπουργό της Αριστεράς – από την Αριστερά είμαι- τον κ. Σπίρτζη και της Δεξιάς τον κ. Καραμανλή ως μάρτυρες, τουλάχιστον για την πληρότητα της διερεύνησης; Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε υπάρχει μία λέξη που κυριαρχεί: συγκάλυψη. Και περιμένουμε βοήθεια από εσάς. Ευχαριστώ».

Η απάντηση της Λάουρα Κοβέσι:

«Όσον αφορά τα Τέμπη στην Ελλάδα, ήθελα και πάλι να σας ενημερώσω ότι τον Δεκέμβριο του 2023, απαγγείλαμε κατηγορίες κατά 23 υπόπτων μεταξύ των οποίων 18 δημόσιοι υπάλληλοι για εγκλήματα σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων για την αποκατάσταση συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και συστήματος σηματοδότησης στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Η έρευνά μας ξεκίνησε πριν το ατύχημα, πρέπει λοιπόν να είμαι πολύ σαφής, δεν διερευνούμε το ατύχημα αυτό καθ’ αυτό, εξετάζουμε πως έχουν δαπανηθεί οι πόροι της ΕΕ.

Σε μία περίπτωση είδαμε πιθανή εμπλοκή κάποιων Βουλευτών, αλλά σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε, έπρεπε να παραπέμψουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το τμήμα της υπόθεσης που αφορούσε πιθανή εγκληματική ευθύνη μελών της Ελληνικής Κυβέρνησης

Ενημερώσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό, διότι αποτελεί παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τέτοιες νομοθεσίες επηρεάζουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της EPPO.

Για το ερώτημα γιατί δεν αιτηθήκαμε ακροάσεις. Εάν δεν άρει κανείς την ασυλία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν απορριφθεί η άρση της ασυλίας σε κάποια υπόθεση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με ποια ιδιότητα μπορώ να ζητήσω από κάποιον να έρθει ως μάρτυρας ή κατηγορούμενος αν δεν έχει αρθεί η ασυλία του. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ξανά, δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε άρση της ασυλίας διότι δεν έχουμε αυτήν την αρμοδιότητα. Λάβαμε επιστολές των δικηγόρων, τις εκτιμήσαμε και αυτή ήταν τελικά η απάντηση. Σας διαβεβαιώ, όμως, ότι αντιμετωπίζουμε αυτή την υπόθεση με την απαραίτητη σοβαρότητα. Βεβαίως και είχαμε πληροφορίες σχετικά με την διακίνηση αυτού του υγρού. Το διερευνούμε και θα εξετάσουμε τι δυνατότητες έχουμε».

