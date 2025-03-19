«Να σταματήσει η ανούσια επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης και να παραχθούν σοβαρά αποτελέσματα κατά του εγκλήματος, αυτό εξάλλου ζητάει η ελληνική κοινωνία», τονίζουν ο Γιώργος Μουλκιώτης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ο Μαρίνος Σκανδάμης, Γραμματέας Τομέα Προστασίας του Πολίτη.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι μετά τη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και την ενημέρωσή του από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, «Θα παρακαλούσαμε να ενημερώσει και τον ελληνικό λαό μεταξύ άλλων και επί των ακόλουθων ερωτημάτων:

α) τι απέγινε η λίστα των 500 σκληρών εγκληματιών που παρέδωσε το 2021 ο κ. Χρυσοχοΐδης στον Άρειο Πάγο και άμεσα επιστράφηκε από εκεί στον Υπουργό για να διερευνηθούν περαιτέρω τα εγκλήματα και να οδηγηθούν οι ανωτέρω στην δικαιοσύνη,

β) πόσοι από αυτούς τους 500 εγκληματίες συνελήφθησαν μετά την επιστροφή της λίστας στον κ. Χρυσοχοΐδη και πόσοι καταδικάστηκαν,

γ) με πάνω από 30 δολοφονίες στην Αττική στο πλαίσιο του λεγόμενου ξεκαθαρίσματος λογαριασμών επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, πόσες από αυτές εξιχνιάστηκαν έως σήμερα και πόσοι εγκληματίες ανά περίπτωση οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη;

δ) τελικώς πριν την πρόσφατη δημιουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δεν υπήρχαν αστυνομικές δομές που από το 2019 μέχρι σήμερα ασχολούνταν με το οργανωμένο έγκλημα, και γιατί πήρε 6 ολόκληρα χρόνια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καταλάβει ότι το μοντέλο της δεν λειτουργούσε;».

Πηγή: skai.gr

