Ν. Ανδρουλάκης: Οι 9 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ανταγωνιστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με 9 προτάσεις για ανταγωνιστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στο 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας «ΜμΕ: Καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και ευημερία σε ένα ευάλωτο οικονομικό περιβάλλον», που συνδιοργανώνουν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο Economist, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «οι ΜμΕ δεν ζητούν χάρες, ζητούν προοπτική, αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, σεβασμό και πρόσβαση σε ένα κράτος που δεν θα τις καθηλώνει, αλλά θα τις ενδυναμώνει». Σημείωσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα της επομένης δεκαετίας «είναι να κάνουμε τη χώρα μας ένα μαγνήτη για καλές θέσεις εργασίας, να κατοχυρώσουμε ότι η παραγωγική εργασία διασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή και την προοπτική ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς». Υποστήριξε ότι για να επιτευχθεί αυτό «απαιτείται μια εντελώς διαφορετική οικονομική πολιτική από αυτήν που υλοποιείται από την κυβέρνηση της ΝΔ εδώ και έξι χρόνια». Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα παλέψει για να διασφαλίσει ότι τα οφέλη της ανάπτυξης θα κατανέμονται με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης σε όλους τους πολίτες της και τόνισε ότι αυτά μπορεί να τα πετύχει η χώρα μας με σύμμαχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αφού ανέφερε ότι οι ΜμΕ -«οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας»- δοκιμάζονται, τόνισε ότι σήμερα η κεντρική πρόκληση αφορά «στον σχεδιασμό των απαραίτητων πολιτικών για τον μετασχηματισμό της μικρής και μεσαίας επιχείρησης και τη συμμετοχή της στην παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας».

Σημείωσε ότι «αν θέλουμε να μιλήσουμε ουσιαστικά για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία, πρέπει να βάλουμε στον πυρήνα της εθνικής μας οικονομικής πολιτικής τις ΜμΕ», με πολιτικές που πρέπει να έχουν προοδευτικό πρόσημο. Είπε ότι για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί εθνικό στόχο «η άμεση συγκρότηση Εθνικού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου ‘Made in Greece', αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε και προωθώντας τα, βάσει εθνικών και ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης».

Υπογράμμισε ότι για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας είναι ένα απαιτητικό έργο και ανέπτυξε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

«1. 'Αμεση εφαρμογή πραγματικών ρυθμίσεων για τα σωρευμένα χρέη σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Με 120 δόσεις για όλους και «κούρεμα» 30% για όσους είναι συνεπείς.

2. Δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Προστασία της πρώτης κατοικίας για όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Επαναφορά του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010, με επικαιροποιημένα κριτήρια και αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία των funds, που σήμερα εκβιάζουν τις ΜμΕ.

3. Καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και κατάργηση του άδικου τέλους επιτηδεύματος.

4. Κίνητρα για νέες προσλήψεις, με επιδότηση εργοδοτικών εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση για τέσσερα χρόνια, αποκλειστικά για θέσεις πλήρους απασχόλησης.

5. Στήριξη της δίκαιης πράσινης μετάβασης για τους μικρούς: με κίνητρα για εγκατάσταση μικρής κλίμακας φωτοβολταϊκών πάνελ, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και να ενισχυθεί η ενεργειακή αυτονομία.

6. Νέες χρηματοδοτικές πηγές, ώστε να μην είναι οι ΜμΕ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πρέπει να μπει τέλος στον αποκλεισμό τους από την τραπεζική χρηματοδότηση.

7. Ισόρροπος ψηφιακός μετασχηματισμός. Στην Ελλάδα έχουμε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. στην ψηφιακή ένταση των επιχειρήσεων. Γι' αυτό απαιτούνται επενδύσεις για την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με επιδοτήσεις για εξοπλισμό, λογισμικό, κατάρτιση και πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές.

8. Ουσιαστικά κίνητρα για συνεργασίες και συγχωνεύσεις μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι συνέργειες αυτές είναι πολύ σημαντικές για να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, να ενισχύσουν την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνογνωσία.

9. Ενεργοποίηση των Επιμελητηρίων και των συλλογικών οργάνων των επαγγελματιών, με ρόλο όχι διακοσμητικό, αλλά ουσιαστικό: στον σχεδιασμό πολιτικών, στην παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής, στον εντοπισμό κινδύνων και ευκαιριών».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε εισαγωγικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ εδώ και χρόνια. Τόνισε ότι σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΕΒΕΕ, οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και συγκεκριμένα ότι μία στις δύο δηλώνει ότι τα ταμειακά της διαθέσιμα δεν φτάνουν ούτε για έναν μήνα, το 45,4% κατέγραψε μείωση ρευστότητας το δεύτερο εξάμηνο του 2024 «και την ίδια ώρα, αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις, γιατί είναι αποκλεισμένες από την τραπεζική χρηματοδότηση και στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στα ίδια κεφάλαια». Επιπλέον, «τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων διαμορφώνονται στο 5,5%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του μ.ό. των επιχειρηματικών δανείων και σχεδόν τριπλάσιο των καθυστερήσεων που σημειώνονται στα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις, που εμφανίζουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ποσοστό 1,6%». Ακόμη, «το λειτουργικό τους κόστος αυξάνεται: 4 στις 10 δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος της ενέργειας. Πολλές επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό. Και μέσα σε όλα αυτά, η υψηλή φορολογία λειτουργεί σαν τροχοπέδη — 8 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν τη φορολογία από τα κυριότερα προβλήματα επιβίωσης».

Σημείωσε ότι τα παραπάνω επιβεβαιώνει και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο το 85% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένει εκτός τραπεζικού δανεισμού.

Αναφέρθηκε σε επιπλέον προβλήματα, υποστηρίζοντας ότι το κράτος αντί να σταθεί αρωγός, βάζει επιπλέον εμπόδια, σημειώνοντας ότι «από τα 7 δισ. ευρώ των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, σχεδόν τα μισά (3,3 δισ.) πήγαν σε μόλις 38 επιχειρήσεις», δηλαδή «επί της ουσίας η μεγάλη πλειονότητα των ΜμΕ αποκλείεται από ένα τόσο σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης». Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «αυτή η πραγματικότητα δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών που επιβραβεύουν τη συγκέντρωση, την ισχύ και την κερδοσκοπία, και απαξιώνουν την καθημερινή προσπάθεια του μικρού επιχειρηματία».

Είπε ότι το πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης για στήριξη των ΜμΕ, παραπέμποντας στις προϋποθέσεις του σχεδίου νόμου για το νέο αναπτυξιακό, σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των επιχειρήσεων. Ανέφερε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις θα πρέπει να προσφύγουν σε δανεισμό από το επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα, για ποσά ίσα με το 50% της επένδυσης, κάτι που όμως συνεπάγεται επιπλέον κόστος. Πρόσθεσε ότι ένα ακόμα μειονέκτημα του κυβερνητικού σχεδίου στο νέο αναπτυξιακό πλαίσιο είναι η πολυπλοκότητά του και συνεπώς «ο κίνδυνος να λειτουργήσει ο νέος νόμος προς όφελος των λίγων, των μεγάλων και ισχυρών επιχειρήσεων με οργανωμένες τεχνικές ομάδες και πρόσβαση σε μηχανισμούς υποστήριξης, είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός, είναι βέβαιος».

Σημείωσε ότι «αυτή η άνιση μεταχείριση μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων εν τέλει είναι εις βάρος και του καταναλωτή», καθώς «οι πολυεθνικές στη χώρας μας λειτουργούν χωρίς έλεγχο και χωρίς όρια, με αποτέλεσμα ίδια προϊόντα να πωλούνται στην Ελλάδα σε διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη». Προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να καταθέσει «ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών που θα χτυπά τη ρίζα του το κακό της κερδοσκοπίας και της φοροαποφυγής».

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι «άφησε στο απυρόβλητο τις πολυεθνικές, αλλά έβαλε στο στόχαστρο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» και πως «ο οριζόντιος κεφαλικός φόρος είναι ‘χάδι' για τους μεγάλους φοροφυγάδες και βάρος για τους πιο ευάλωτους ελεύθερους επαγγελματίες». Της καταλόγισε ότι παρότι είμαστε στην εποχή των ψηφιακών εργαλείων και της δυνατότητας στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, «η κυβέρνηση επέλεξε να βγάλει από το συρτάρι την κρυφής ατζέντας της εργαλεία περασμένων δεκαετιών». Σχολίασε ότι όμως «ουδέποτε η ΝΔ είπε προεκλογικά ότι θα υλοποιήσει ένα τέτοιο τυφλό και άδικο μέτρο, αλλά ήξεραν να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ που είπε κάτι πολύ απλό: να αυξηθεί πολύ λίγο ο φόρος στα μερίσματα, για μερίσματα άνω των 150.000 Euro, όταν η χώρα μας έχει το χαμηλότερο ποσοστό φόρου σε όλη την Ευρώπη μαζί με τα βαλτικά κράτη». Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «επέλεξαν συνειδητά να στοχοποιήσουν την πλειοψηφία των επαγγελματιών, αλλά δεν είδαμε την ίδια σπουδή για τα πραγματικά ουρανοκατέβατα κέρδη των ισχυρών ολιγοπωλίων, όπως στις τράπεζες». Θύμισε την πρόταση που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Νοέμβριο ως πίεση για αλλαγή πολιτικής των τραπεζών. «Εσάς πλήττει αυτή η πολιτική των υπερχρεώσεων και μας είπαν ‘όχι δεν μπορούμε να το κάνουμε', αλλά το έκαναν οι Ισπανοί που στηρίζουν πραγματικά τις ΜμΕ. 'Αρα, σε εσάς οριζόντιος φόρος και Πόντιοι Πιλάτοι οι κύριοι της κυβέρνησης στα ουρανοκατέβατά κέρδη των ισχυρών ολιγοπωλίων της Ελλάδας», σχολίασε εν τέλει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

