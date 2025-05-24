Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας των Μεγάρων – «Το 2027 οι Έλληνες θα εμπιστευθούν τη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα»

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα Μέγαρα, όπου πρώτος σταθμός ήταν το Κέντρο Υγείας, το οποίο ανακαινίστηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Το 2022 την τελευταία φορά που επισκέφθηκα τα Μέγαρα είχα δώσει δέσμευση πως θα αποκτήσουν ένα πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας. Χαίρομαι που το είπαμε και το κάναμε[…] Είναι ένα μόνο από τα 160 κέντρα υγείας που ανακαινίζονται» τόνισε ο πρωθυπουργός σύμφωνα με το ertnews.gr.

Ο κ .Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια έφτασε σε κεντρική πλατεία της περιοχής, όπου συνομίλησε με πολίτες.

Σε ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά να κάνουμε τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, επεσήμανε. Θυμίζω, είπε, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τις φωνές του λαϊκισμού που πάντα καραδοκούν.

Η πολιτική αποδεικνύεται δύσκολη άσκηση, ανέφερε ακόμα μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο αποτέλεσμα. Εκλογές, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα γίνουν το 2027. «Δεν περιμένω τις εκλογές για να βρεθώ κοντά στους πολίτες, πάντοτε ήμουν δίπλα στους πολίτες. Το 2027 οι Έλληνες θα εμπιστευθούν τη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα».

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στα Μέγαρα:

Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι στην κυβέρνηση, στο κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας,

Βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, γιατί αισθάνθηκα την ανάγκη να έρθω στα Μέγαρα για να τιμήσω μία δέσμευση την οποία σας είχα δώσει το 2022, τελευταία φορά που σας επισκέφθηκα, όταν είχα πάει να δω το Κέντρο Υγείας, το οποίο όπως γνωρίζετε, εδώ και πολύ καιρό, ήταν σε μία προβληματική κατάσταση.

Σήμερα το επισκέφθηκα και πάλι και χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι το είπαμε και το κάναμε και αυτό. Σας είπαμε ότι θα σας παραδώσουμε ένα σύγχρονο Κέντρο Υγείας, το οποίο και επισκέφθηκα σήμερα, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ένα μόνο από τα 160 Κέντρα Υγείας τα οποία ανακατασκευάζονται σε όλη τη χώρα, απόδειξη ότι για εμάς η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στη δευτεροβάθμια φροντίδα, αλλά και στις προληπτικές εξετάσεις, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Και θα έλεγα ότι αυτό το έργο, τόσο σημαντικό για τα Μέγαρα, είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίον αντιλαμβάνομαι τις σχέσεις εμπιστοσύνης που πρέπει να χτίσουμε με τους πολίτες.

Θέλησα, επίσης, να βρεθώ στα Μέγαρα, για να σας πω για ακόμα μία φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Το είπε ο Πρόεδρος, ξεπεράσαμε το 50% στις εκλογές του 2023, εδώ στο Δήμο Μεγαρέων.

Και γιατί έγινε αυτό; Έγινε διότι αφενός οι πολίτες μας επιβράβευσαν για τα αποτελέσματα της πρώτης τετραετίας, για όλα αυτά τα οποία κάναμε. Αλλά έγινε κιόλας επειδή οι πολίτες εμπιστεύθηκαν ότι αυτά τα οποία σας είπαμε το 2023 θα τα κάνουμε πράξη και γι΄ αυτό αγωνιζόμαστε κάθε μέρα.

Και καθώς πλησιάζουμε πια το ήμισυ της κυβερνητικής μας θητείας, αξίζει τον κόπο να κάνουμε μία σύντομη αναδρομή σε αυτά τα οποία είπαμε το 2023 ότι θα κάναμε και αυτά τα οποία ήδη έχουμε κάνει λιγότερο από δύο χρόνια από τότε που μας εμπιστευθήκατε.

Θυμάστε ότι όταν μιλούσα το 2023, είχα προτάξει -και πιστεύω απόλυτα δικαιολογημένα- τα ζητήματα της οικονομίας, την πρώτη προτεραιότητα του προγραμματικού μας λόγου. Και σας είχα πει τότε ότι το μέλημά μας για τη δεύτερη τετραετία θα είναι πρώτα και πάνω απ΄ όλα να συνεχίσουμε την πολιτική αύξησης των μισθών και στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Και πράγματι, σας είχα πει τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Και βρισκόμαστε ήδη στην ευχάριστη θέση από τα 650 ευρώ να έχει πάει στα 880 ευρώ ο κατώτατος μισθός.

Και ο μέσος μισθός στη χώρα για τους συμπολίτες μας πλήρους απασχόλησης να έχει ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ.

Μα θα μου πείτε, «καλό αυτό, αλλά έχουμε και πρόβλημα ακρίβειας». Βεβαίως, αλλά ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, η οποία τους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον στα τρόφιμα, φαίνεται κάπως να έχει σταθεροποιηθεί, είναι να έχουμε μια σταθερή πολιτική αύξησης μισθών, μείωσης των φόρων, ενίσχυσης των συντάξεων, στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η καλύτερη κοινωνική πολιτική, φίλες και φίλοι, είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας. Το 2019 η ανεργία ήταν στο 17,5%, τώρα πέφτει κάτω από το 9%.

Χθες βρέθηκα στο Περιστέρι, σε μια πολύ όμορφη δράση την οποία κάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Πάνω από 200 εταιρείες βρέθηκαν εκεί, προσφέροντας 6.000 θέσεις εργασίας σε νέους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν εκεί, έκαναν επιτόπου συνεντεύξεις και κάποιοι έφυγαν από αυτή τη δράση με μία θέση εργασίας. Αυτές είναι οι πολιτικές οι οποίες έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα για τους πολίτες.

Και πριν πάω στο Περιστέρι, σταμάτησα σε ένα καφέ. Μια νέα κοπελιά η οποία ήταν πριν από δύο χρόνια άνεργη χρηματοδοτήθηκε από ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 15.000 ευρώ, άνοιξε ένα πολύ ωραίο μικρό καφέ και σήμερα έχει προσλάβει και τρεις ανθρώπους, και από εκεί που ήταν άνεργη σήμερα έγινε εργοδότρια.

Αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της πολιτικής μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος με την Ευρώπη, για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα μιας βαθιάς κρίσης η οποία μας τραυμάτισε, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά.

Και το λέω αυτό διότι είμαστε στον Μάιο του 2025 και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέτοια εποχή, να το θυμόμαστε, πριν από δέκα χρόνια, δεν είναι και τόσο μακριά, πριν από δέκα χρόνια έφτανε στην κορυφή της κρίσης η τραγική διαπραγμάτευση την οποία είχε κάνει τότε η κυβέρνηση, με τις κλειστές τράπεζες, με το δημοψήφισμα, με την «κολοτούμπα» και με όλα αυτά τα οποία ζήσαμε τα οποία μας πήγαν τόσο πίσω.

Τα λέω αυτά, γιατί; Διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι φωνές του λαϊκισμού πάντα καραδοκούν. Είναι πάρα πολύ εύκολο ξέρετε στην πολιτική να υπόσχεσαι ότι θα τα λύσεις όλα. Με κάποιο μαγικό τρόπο θα αυξήσεις τους μισθούς, τις συντάξεις, θα διορθώσεις όλα τα κακώς κείμενα.

Στην πράξη, όμως, η πολιτική αποδεικνύεται μια πολύ δύσκολη άσκηση. Και αν εμείς κάτι έχουμε αποδείξει, είναι ότι δίνουμε έμφαση στο αποτέλεσμα και ότι μας ενδιαφέρει να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία σας είχαμε πει.

Ότι ξέρουμε να διαχειριζόμαστε κρίσεις, ότι μπορούμε να εκπροσωπήσουμε επάξια τη χώρα στο εξωτερικό, ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό, όχι στα λόγια. Όχι στα λόγια, με έργα.

Ίσως είδατε -το βρήκα πολύ συγκινητικό- ότι η πρώτη υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra, ο «Κίμωνας», ξεκίνησε και κάνει τις πρώτες δοκιμές ανοιχτής θάλασσας. Έβλεπα τις φωτογραφίες καθώς ερχόμουν και πράγματι ήταν μια στιγμή συγκίνησης και για μένα, διότι θυμάμαι, το 2021-2022, όταν παίρναμε τολμηρές αποφάσεις τότε να ενισχύσουμε τις Ένοπλές Δυνάμεις, αυτές τις αποφάσεις τις πήραμε, προσέξτε, πολύ πριν η Ευρώπη αποφασίσει να ασχοληθεί με τα ζητήματα της άμυνας.

Σήμερα όλοι μιλούν για την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Εμείς, όμως, έχοντας τις δικές μας ιδιαίτερες ευαισθησίες, ασχοληθήκαμε και επενδύσαμε στην άμυνά μας πολύ πριν από πολλούς Ευρωπαίους, με αποτέλεσμα ότι αυτά τα οποία οι άλλοι τώρα παραγγέλνουν, εμείς ήδη να τα παραλαμβάνουμε, γιατί ήμασταν μπροστά από την εποχή μας στο ζήτημα αυτό και γιατί μπορέσαμε να πείσουμε συνολικά την Ευρώπη ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας τελικά θα είναι προς όφελος όλων.

Το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα της υγείας, για τον οποίο σας μίλησα πριν. Διότι για μένα η υγεία είναι ένα πολύ μεγάλο προσωπικό στοίχημα. Την είχα προτάξει, θυμάστε, το ’23 ως πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα. Η αναβάθμιση 160 Κέντρων Υγείας, παραπάνω από 80 τμημάτων επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία μας.

Βρέθηκα πριν από λίγες μέρες -σας μιλώ με συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί νομίζω ότι αυτά τα καταλαβαίνετε καλύτερα- πριν από λίγες μέρες στον «Ευαγγελισμό», όπου δοκιμάζουμε ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης του ασθενούς από τη στιγμή που θα εισέλθει σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών. Το λέμε «βραχιολάκι» -δεν είναι καλός ο όρος, το «βραχιολάκι» παραπέμπει σε άλλα- αλλά είναι ένα αυτοκόλλητο ουσιαστικά, το οποίο σας το βάζ

