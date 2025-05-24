Συλλυπητήρια Νικήτα Κακλαμάνη για τον θάνατο του Χρήστου Ροκόφυλλου

Τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του πρώην υπουργού και βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, του ΠΑΣΟΚ, Χρήστου Ροκόφυλλου εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Χρ. Ροκόφυλλος «υπήρξε ένας αξιόλογος άνθρωπος, διακεκριμένος επιστήμονας, βουλευτής, υπουργός, κοινωνικά και πολιτικά ενεργός, σε όλη τη διάρκεια της πορείας του» ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο Ν. Κακλαμάνης και συνέχισε: «Ο Χρήστος Ροκόφυλλος υπηρέτησε αποτελεσματικά και με αξιοπρέπεια τόσο τον Κοινοβουλευτισμό, όσο και την ιδιαίτερη πατρίδα του την Αιτωλοακαρνανία ως βουλευτής στις εκλογές του 1977, 1985, 1989, 1990, 1993 και 1996, καθώς και τη χώρα ως μέλος σε διεθνείς οργανισμούς. Διετέλεσε υπουργός Βιομηχανίας (1994 -1995) και αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών (1999 - 2000). Με το ήθος και τη συνέπεια που τον χαρακτήριζαν, παρέμεινε πιστός στις αξίες και τις αρχές του».

«Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του» κατέληξε ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

