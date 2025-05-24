Φάμελλος: «Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Αυγή και το Κόκκινο» – Καλεί σε στήριξη των μέσων

Πρόσκληση στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ενισχύσουν οικονομικά τα κομματικά μέσα ενημέρωσης, "Αυγή" και "Κόκκινο", απηύθυνε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος.

Σε ανάρτησή του ο κ. Φάμελλος αναφέρει: «Η Αυγή και το Κόκκινο, βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, απαιτούνται ριζικές αλλαγές. Το οφείλουμε και στην ιστορία τους και στον πλουραλισμό που προσφέρουν στην ενημέρωση.

Από τον Νοέμβριο έχει καταβληθεί σημαντική οικονομική ενίσχυση από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που όμως δεν ήταν αρκετή για να καλυφθούν οι προϋπάρχουσες υποχρεώσεις. Για τη νέα αυτή προσπάθεια είναι απαραίτητη η στήριξη των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των φίλων της Αυγής και του Κόκκινου. Σας καλώ να συμμετέχετε στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για το ΚΟΚΚΙΝΟ και να εγγραφείτε συνδρομητές στην ΑΥΓΗ. Ώστε να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και η αναδιοργάνωση των κομματικών μέσων.

Βρείτε όλες τις πληροφορίες για την ΑΜΚ του Κόκκινου στο shorturl.at/uohQm και για τις συνδρομές της Αυγής στο syndromes.avgi.gr.

Βάζουμε τα δυνατά μας, ο καθένας με τον τρόπο του, για να στηρίξουμε το κοινό μας σπίτι και να ενισχύσουμε τη φωνή του».

Πηγή: skai.gr

