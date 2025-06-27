Αρνητική ήταν η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα στο αίτημα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου 2025, την επομένη του δημοψηφίσματος.

Πιο αναλυτικά η δήλωση-απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με τη σημερινή σας επιστολή μου ζητάτε να δώσω στη δημοσιότητα τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών της 6/7/2015, που συγκλήθηκε την επομένη του δημοψηφίσματος.

Όπως ξέρετε, το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα. Είναι συνεπώς άτυπο όργανο του οποίου οι συνεδριάσεις γίνονται κεκλεισμένων των θυρών παρουσία μόνο ελαχίστων απαραιτήτων τρίτων (πρακτικογράφοι).

Τα διαλαμβανόμενα σε αυτό είναι απόρρητα, καθώς αφορούν σε σοβαρότατα εθνικά θέματα, για αυτό και τα πρακτικά δεν κοινοποιούνται στους μετέχοντες του Συμβουλίου, αλλά παραμένουν στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Η μόνη δημοσιότητα που ακολουθεί ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είναι το κοινό ανακοινωθέν που εκδίδεται. Το ίδιο ακριβώς ίσχυε και με το καταργηθέν ήδη από το 1986 παρεμφερές Συμβούλιο της Δημοκρατίας του οποίου επίσης τα πρακτικά ήταν απόρρητα.

Το ίδιο αίτημα με το δικό σας είχε σχετικά πρόσφατα υποβληθεί από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στις 28/8/2024 και η απάντηση που εδόθη στις 30/9/2024 από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν αρνητική για τους ίδιους λόγους που αναφέρω παραπάνω.

Κατόπιν αυτού θεωρώ πως δεν είναι δυνατή η δημοσιοποίηση των πρακτικών αυτών».

Πηγή: skai.gr

