Για τις αλλαγές στον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας που ετοιμάζει η κυβέρνηση μίλησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας το πρωί της Τρίτης, καθώς έρχονται νέες διατάξεις που θα κατατεθούν τις επόμενες μέρες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «στην ερώτηση για το αν θα επεκτείνουμε τα χρονικά όρια του αυτοφώρου, η απάντηση είναι αρνητική», επισημαίνοντας:

«Σήμερα όταν ένα πλημμέλημα συντελείται, δηλαδή έχουμε ένα έγκλημα σε βαθμό πλημμελήματος, μπορεί ο δράστης να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο δικαστήριο στο πλαίσιο του αυτοφώρου την ημέρα που διαπράχθηκε το έγκλημα και ολόκληρη την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν τα χρονικά όρια του αυτοφώρου δεν θα τα επεκτείνουμε».

Ερωτηθείς αμέσως σχετικά και αναφερόμενος στις δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον ΣΚΑΪ, διευκρίνισε πως όταν συλληφθεί ο δράστης στο πλαίσιο του αυτοφώρου, προσάγεται στο δικαστήριο για να δικαστεί.

«Το Δικαστήριο λοιπόν έχει τη δυνατότητα για τη συμπλήρωση της δικογραφίας ή προκειμένου ο δράστης να ετοιμάσει την υπεράσπισή του, να δώσει αναβολή για 3 μέρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του τριημέρου μπορεί ο δράστης να κρατηθεί. Για τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας το τριήμερο το κάνουμε πενθήμερο, δηλαδή η αναβολή μπορεί να είναι 5 μέρες από την ημέρα που θα προσαχθεί στο δικαστήριο και σε αυτό το χρονικό διάστημα των 5 ημερών ο δράστης θα κρατείται, ακριβώς για να μην υπάρχουν πιθανότητες να επιτεθεί και να έχουμε γεγονότα σαν αυτά που ζήσαμε λίγους μήνες πριν, όπου δράστης αφέθηκε ελεύθερος και δυστυχώς είχαμε την τραγική κατάληξη μιας ακόμα γυναικοκτονίας», σημείωσε ο κ. Μπούγας.

