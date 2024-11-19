Σε 4 θεματικές ενότητες θα κληθούν να απαντήσουν οι υποψήφιοι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ στο debate που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από το κανάλι Ertnews.

Οικοδεσπότες θα είναι οι δημοσιογράφοι Χριστίνα Βίδου και Απόστολος Μαγγηριάδης και σύμφωνα με τους όρους διεξαγωγής που έχουν συμφωνηθεί οι υποψήφιοι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήματα για την οικονομία, την κλιματική κρίση, το κοινωνικό κράτος/κόμμα-οργάνωση και την εξωτερική πολιτική.

Η διάρκεια κάθε δημοσιογραφικής ερώτησης, σε ό,τι αφορά τις τέσσερις θεματικές ενότητες, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30΄΄ ενώ οι Απόστολος Γκλέτσος, Παύλος Πολάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Νικόλας Φαραντούρης θα έχουν στη διάθεσή του 120΄΄ για να απαντήσουν.

Οι Απόστολος Μαγγηριάδης και Χριστίνα Βίδου θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής follow up ερωτήσεων σε καθέναν από τους τέσσερις υποψηφίους. Κάθε ερώτηση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15΄΄ και κάθε απάντηση τα 60 δευτερόλεπτα.

Το debate θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του προσωπικού οράματος του κάθε υποψηφίου, χρονικής διάρκειας έως 180΄΄.

Πηγή: skai.gr

