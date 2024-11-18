Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: Επέκταση του αυτοφώρου από τις 48 ώρες στις 5 ημέρες για τους δράστες των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

Επέκταση του αυτόφωρου από τις 48 ώρες στις 5 ημέρες για τους δράστες των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μέσω του ΣΚΑΪ.
Την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ότι θεσπίζονται διατάξεις για να επιταχύνονται οι δίκες που αφορούν ανάλογα περιστατικά, αναφέροντας ως παράδειγμα τη γυναικοκτονία στο Αγρίνιο όπου είχαν προηγηθεί αρκετές αναβολές στο δικαστήριο.
Τρομακτικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καθώς σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον ΣΚΑΪ αναφέροντας ως παράδειγμα ότι εντός του 2024 έχουν γίνει 11.308 συλλήψεις.
