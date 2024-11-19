ΣΥΡΙΖΑ - Kασσελάκης Παράλληλοι βίοι σε Κουμουνδούρου και Ταύρο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στην Κουμουνδούρου και στον Ταύρο οι διεργασίες είναι αντιπαραθετικές και παράλληλες. Από τη μια στήνονται κάλπες για την ανάδειξη του νέου προέδρου από την άλλη σχεδιάζεται για το Σάββατο η ανακοίνωση του φορέα που θα «σφραγιστεί» από την ιδρυτική του διακήρυξη. Στον ΣΥΡΙΖΑ μετρούν ημέρες μέχρι την έκπτωση του κόμματος από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην πλευρά Κασσελάκη προσπαθούν να έχουν όσους περισσότερους βουλευτές που να τους εκπροσωπεί στη Βουλή. Καλή η ζύμωση στην κοινωνία, αλλά θέλουν να δίνουν το παρών και στις πολιτικές μάχες.

Όλα φαίνονται ρευστά. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει να έχει τη δυναμική για να μαζέψει άλλους έξι βουλευτές προκειμένου να φτιάξει την πολυπόθητη δεκάδα που θα του επιτρέψει να συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα. Στους ήδη τέσσερις ανεξαρτητοποιημένους αναμένεται να προστεθεί η Θεοδώρα Τζάκρη. Κατά το περιβάλλον Κασσελάκη η ανακοίνωση του Ευάγγελου Αποστολάκη και το «μπαλάκι» που πέταξε στον Αλέξη Τσίπρα δείχνει ουσιαστικά πως οδεύει προς την έξοδο. Ερώτημα για το τι θα κάνει υπάρχει σε σχέση με την Γιώτα Πούλου.

Τα μέτωπα που έχουν ανοίξει είναι πολλά. Ενδεχομένως η επίθεση που εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασσελάκης για το Μάτι σε πρώην κυβερνητικά στελέχη να τρόμαξε κάποιους και να κάνουν πλέον δεύτερες σκέψεις. Θολό παραμένει ακόμα το τοπίο και σε σχέση με το πόθεν έσχες. Αυτό υποστηρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν το βλέμμα τους αποκλειστικά στις εκλογές της Κυριακής και στο αυριανό debate. Το μόνο κοινό που έχουν τα δυο αντίπαλα στρατόπεδα είναι οι όχι καλές πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το συνέδριο και τη διάσπαση. Η αλήθεια είναι πως είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακέφαλος, ενώ το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη δεν έχει καν συσταθεί.

Η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Σε ένα 24ωρο θα πραγματοποιηθεί το debate μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η εικόνα του χάους που θα έβγαινε στην Κ.Ο. μόνο καλό δεν θα έκανε στο κόμμα που ψάχνει να συσπειρώσει τη βάση του. Για την ανάδειξη των συνέδρων προσήλθαν στις κάλπες 43.000 μέλη. Αν οι συμμετέχοντες στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής κινηθούν σε ένα διπλάσιο ποσοστό άπαντες θα είναι ευχαριστημένοι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε μια ημέρα πριν να παρουσιάσει το νέο του εγχείρημα. Τρέχουν για να προλάβουν στον Ταύρο για αυτό άλλωστε η ψηφοφορία για το όνομα θα σταματήσει την Πέμπτη. Οι τέσσερις υποψήφιοι για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν πυρετωδώς τις περιοδείες, ενώ σαν να βρίσκεται σε προεκλογικό αγώνα το ίδιο κάνει και ο Στέφανος Κασσελάκης που δεν σταματά τις επαφές του με τον κόσμο.

