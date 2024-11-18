Η οριζόντια εφαρμογή του Εργαλείου Εκτίμησης Επικινδυνότητας στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας (Risk Tool) εξετάστηκε στη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και της υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κατερίνας Παπακώστα-Παλιούρα.

Το Εργαλείο Εκτίμησης Επικινδυνότητας στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ήδη θεσμοθετημένο με τον ν. 5090/24, σε συμμόρφωση με το άρθρο 51 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/29/ΕΕ, μετρά τον κίνδυνο που διατρέχει το κάθε θύμα εξατομικευμένα και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην κάθε ιδιαίτερη περίπτωση και συνθήκη εμφάνισης ενδοοικογενειακής βίας.

Η δυνατότητα ακριβώς αυτής της εκτίμησης, επιτρέπει στο Εργαλείο, προλαμβάνοντας τις πιο ακραίες εκφάνσεις της ενδοσυντροφικής και ενδοοικογενειακής βίας, πριν αυτές εκδηλωθούν, να παρέχει στο θύμα την κατάλληλη καθοδήγηση και προστασία.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής του έργου, η εκπαίδευση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής πάνω στις παραμέτρους του Εργαλείου αποτελεί το επόμενο και τελευταίο βήμα που είναι αναγκαίο να συντελεστεί, ώστε να προχωρήσει η καθολική οριζόντια εφαρμογή του.

Τόσο ο υπουργός όσο και η υφυπουργός, αφού τόνισαν τη βαρύνουσα σημασία που διαδραματίζει η πρόληψη στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, συμφώνησαν πως είναι επείγον να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε το συγκεκριμένο Εργαλείο να είναι διαθέσιμο το συντομότερο δυνατόν σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ενεργοποίηση της διάταξης του νόμου για τους Ποινικούς Κώδικες και την ενδοοικογενειακή βία (ν. 5090/2024), ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το πολύτιμο Εργαλείο.

Η κ. Παπακώστα υπογράμμισε ότι «το Εργαλείο Εκτίμησης Επικινδυνότητας ενδοοικογενειακής βίας δεν αποτελεί απλά ακόμη ένα όπλο στη φαρέτρα μας, στην επίμονη μάχη που δίνουμε για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, αλλά μπορεί να αναμορφώσει εκ βάθρων το τοπίο της βίας στη χώρα μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.