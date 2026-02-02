Το ζήτημα της απόκτησης των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35 από την Τουρκία θα λυθεί εντός του επόμενου τετραμήνου ή εξαμήνου, ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρέσβης της Άγκυρας στην Τουρκία Τομ Μπάρακ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Οι ΗΠΑ δεν πωλούν μαχητικά F-35 στην Τουρκία, και πάνε και αγοράζουν Eurofighter δήλωσε χαρακτηριστικά σε πάνελ ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση «τρελή». Ο Τομ Μπάρακ αποκάλυψε πως το ζήτημα της λειτουργικότητας του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 στην Τουρκία έχει λυθεί, καθώς είναι ανενεργό.

«To πρόβλημα με την Τουρκία ήταν οι S-400, για να μην κουράσω εδώ τον κόσμο, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα. Το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο CAATSA, για να εμποδίσει την Τουρκία και τις κρατικές επιχειρήσεις να αγοράσουν στρατιωτικό εξοπλισμό, κατά την περίοδο που θα κατέχουν τους S-400. Aυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ και μια δεκαετία. Ηρθε ο πρόεδρος Τραμπ και λέει ᾽᾽Αυτό είναι τρελό῎. Η Τουρκία ήδη έχει αμυντική βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις drones της Τουρκίας είναι μεγάλοι προημηθευτές drones της Ουκρανίας. Εχουν τα δικά τους τζετ. Οταν εμείς δεν τους πουλάμε μαχητικά, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet (σ.σ Eurofighter). Κατασκεύαζαν F-35, ήταν μαζί μας στο πρόγραμμα των F-35. Διαθέτουν τέσσερα F-35 τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μας στην Καλιφόρνια και αποτελούσαν μεγάλο μέρος του προγράμματος της συναρμολόγησης της ατράκτου.

«Ναι όμως δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά» παρατήρησε ο δημοσιογράφος. «Δεν έχουν πρόσβαση, όμως μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση για τα F-35 το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα έχει αντιγραφεί από κάποιον» απάντησε ο Μπάρακ.



«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν είχαν μια διμερή συνάντηση στον Λευκό Οίκο η οποία ήταν καταπληκτική. Είχαν έξι σημαντικά ζητήματα που ήταν στο τραπέζι για περίπου μια δεκαετία και έλυσαν τα περισσότερα από αυτάμ συμπεριλαμβανομένου το θέματος των S-400 το οποίο έχει δυο απαιτήσεις για να προχωρήσει. Λειτουργικότητα, την οποία έχουν λύσει, και το θέμα κατοχής η οποία είναι πιο δύσκολη. Όλα αυτά είναι υπό συζήτηση. Πιστεύω πως αυτά τα θέματα θα λυθούν τους επόμενους 4 με 6 μήνες, είναι καλή η σχέση των δύο προέδρων και όλοι, και ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους» δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης.

Σημειώνεται ότι τόσο η Ελλάδα όσο και το Ισραήλ αντιδρούν έντονα στην απόκτηση F-35 από την Άγκυρα.

Αναλυτικά από το 13:48 οι επίμαχες δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη (αγγλικά):



