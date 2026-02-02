Της Δέσποινας Βλεπάκη

Φωτιές στην πράσινη παράταξη άναψε η ανακοίνωση των συντονιστών Κ.Ο.Ε.Σ, αφού υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι νόμιμα εκλεγμένοι γραμματείς Νομαρχιακών δεν έλαβαν από την ηγεσία το χρίσμα του Συντονιστή Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου ως είθισται και ο λογαριασμός έως τώρα έχει φέρει την παραίτηση γραμματέα Νομαρχιακής Λάρισας αλλά και μια επιστολή μελών της Νομαρχιακής Σερρών που δεν αποδέχονται τη διαδικασία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ θα είχε στο μενού εκτός από τον αλγόριθμο της εκλογής Συνέδρων… και τον αλγόριθμο της επιλογής Συντονιστών Ν.Ο.Ε.Σ, το τενεκεδάκι όμως σπρώχνεται για άλλη μέρα καθώς τα μέλη που απαρτίζουν το όργανο έλαβαν μήνυμα ότι η συνάντηση αναβάλλεται λόγω κωλύματος του γραμματέα Κ.Ο.Ε.Σ Γιάννη Βαρδακαστάνη.

Η τοποθέτηση του πρώην βουλευτή και νυν διευθυντή της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Κώστα Μπαργιώτα, στη θέση του συντονιστή, έφερε την παραίτηση του μέχρι πρότινος γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος, Γιάννη Μαλάκου που καταγγέλλει αλλοίωση της διαδικασίας των εκλογών για την ανάδειξη της Νομαρχιακής Επιτροπής, χωρίς καμία διαβούλευση.

«Προτιμήθηκε η μέθοδος της καρατομήσεως γιατί πολύ απλά συμπεριλήφθηκα στη μαύρη λίστα των τοπικών κολαούζων της Προεδρικής αυλής, παρόλο που είναι γνωστό στην πόλη και στον Νομό μας ποια ήταν η στάση μου στις τελευταίες Προεδρικές εκλογές.

Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι με τέτοιου τύπου εμπνευσμένες ενέργειες και πρακτικές, θα εμφυσήσει την κοινωνία και θα επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ στο ύψος που του αξίζει;

Συντρόφισσες και σύντροφοι, με αυτή μου την τοποθέτηση επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα τεκταινόμενα και το ελάχιστο που μπορώ να κάνω στη λογική του αυτοσεβασμού, των αρχών και των αξιών μου, είναι να μη συμμετέχω στο νέο διορισθέν όργανο της ΝΟΕΣ.

Είναι μια πράξη ηθικής δεοντολογίας για εμένα προσωπικά! Άλλωστε, η παραμονή μου στη θέση θα ισοδυναμούσε με σιωπηρή αποδοχή επιλογών και πρακτικών με τις οποίες διαφωνώ κάθετα.

Η παραίτησή μου αποτελεί πράξη πολιτικής αξιοπρέπειας απέναντι στα μέλη που με τίμησαν με την ψήφο τους και μου εμπιστεύτηκαν τη θέση του Γραμματέα της Ν.Ε», αναφέρει μεταξύ άλλων ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Λάρισας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ιωάννη Μαλάκου :

Μέλη της Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Σερρών καταγγέλλουν με ανακοίνωσή τους υπονόμευση της εσωκομματικής Δημοκρατίας με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον Συντονιστή Κ.Ο.Ε.Σ στην περιοχή και τονίζουν ότι δεν νομιμοποιούν αποφάσεις και διαδικασίες που ακυρώνουν το Καταστατικό.

«Η συγκρότηση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) στον Νομό Σερρών, με αντικατάσταση μέσω διορισμού του εκλεγμένου Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, συνιστά πρωτοφανή πολιτική επιλογή που υπονομεύει ευθέως την εσωκομματική δημοκρατία και αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ ως πολιτικού κινήματος και προκαλεί εύλογο προβληματισμό και ανησυχία στη βάση και τα στελέχη του κόμματος…

Το ΠΑΣΟΚ οδηγείται προς το Συνέδριο χωρίς οργανωτική νομιμοποίηση, με τη βάση στο περιθώριο και με διορισμένους μηχανισμούς στη θέση της συλλογικής έκφρασης. Ένα Συνέδριο, όμως, που δεν στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μελών, δεν μπορεί να αποτελέσει αφετηρία πολιτικής επανεκκίνησης γιατί αυτό ακυρώνεται από την ίδια την πρακτική που επιλέγεται», αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση τους 11 μέλη της Νομαρχιακής Σερρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

Τα στρατόπεδα ακονίζουν τα μαχαίρια τους εν όψει του Συνεδρίου του Μαρτίου, με τις τελευταίες τοποθετήσεις στελεχών της προεδρικής φρουράς που βάλουν κατά του Χάρη Δούκα να μην περνούν απαρατήρητες. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη στην οποία αναφέρει ότι ο δήμαρχος Αθηναίων υπονομεύει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Δυστυχώς όμως εκτός από το μιντιακό σύστημα και τους ολιγάρχες που προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαφανίσουν το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο από τον χάρτη, συμμετέχουν στην εργολαβία και κάποιοι εντός του κόμματος.

Ένας από αυτούς είναι και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος υπονομεύει καθαρότατα και απροκάλυπτα τον Πρόεδρο και βέβαια κάνει μεγάλη ζημιά στο ΠΑΣΟΚ.Δεν έχει βγάλει όλο αυτό το διάστημα μετά τις εσωκομματικές μια θετική ανάρτηση για το ΠΑΣΟΚ, μονό αναρτήσεις εσωστρέφειας.

Οφείλουμε λοιπόν όλοι μας να στηρίξουμε τον Πρόεδρό μας και το ΠΑΣΟΚ και εν όψει του συνεδρίου αλλά και στον δρόμο προς στις Εθνικές Εκλογές για να υπάρξει η αλλαγή που χρειάζεται η πατρίδα μας...”, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σταύρος Τζεδάκης στη μακροσκελή ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σταύρου Τζεδάκη :

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.