Η τελευταία «ευκαιρία» της αντιπολίτευσης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι γνωστό πως Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ τους εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Χωρίς, ωστόσο αυτό να έχει προχωρήσει ποτέ σε κάτι παραπάνω. Η αδιαπραγμάτευτη, μέχρι στιγμής, απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία, αλλά και η διάσταση απόψεων στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς δεν έχουν βοηθήσει στο να επιτευχθεί η συμμαχία των τριών. Εκτός από κάποιες συμπράξεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε προτείνει στη Βουλή να συσταθεί το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, μέσω σχεδίου νόμου, ζητώντας τη συνδρομή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς. Επιμένει στην άποψή του για συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων. Σαφώς, πλέον ρόλο παίζει η αναμονή που υπάρχει στη συντριπτική πλειοψηφία της Κουμουνδούρου για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Οι επόμενοι μήνες για την αντιπολίτευση θα είναι κρίσιμοι. Η δημοσκοπική ανάκαμψη δεν έρχεται και ενδεχομένως να αναζητηθεί ένας νέος «δρόμος». Πιο συναινετικός. Κατά πολλούς ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία των τριών δυνάμεων για να αποφασίσουν αν μπορούν να βρουν κοινό σημείο επαφής σε μια μίνιμουμ προγραμματική βάση. Οι επόμενες ευκαιρίες θα δοθούν στη Βουλή, καθώς έρχονται σημαντικές διαδικασίες για τις οποίες, ωστόσο υπάρχουν διαφωνίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επιστολική ψήφος για την οποία το ΠΑΣΟΚ ήδη από την πρώτη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής ξεκαθάρισε πως τη βλέπει θετικά. Δεν φαίνεται πως ανάλογα θα κινηθούν τα άλλα δυο κόμματα της Αριστεράς χωρίς ακόμα να έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους.

Φαίνεται πως υπάρχει διάθεση να δημιουργηθεί ένα μέτωπο σε ζητήματα στα οποία μπορεί να υπάρξει σύνθεση απόψεων. Την Τρίτη σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνεται η διαδικασία στην Εξεταστική Επιτροπή και ήδη φαίνεται να υπάρχουν πληροφορίες για κοινό πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ενδιαφέρον θα έχει πως θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ με την Μιλένα Αποστολάκη και την Ευαγγελία Λιακούλη να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση τα άρθρα είναι πολλά και δεν αποκλείεται οι δυνάμεις της Κεντροαριστεράς να συνεννοηθούν μεταξύ τους για τις διατάξεις που θα δώσουν το «πράσινο φως» των 180 ψήφων από τη συγκεκριμένη Βουλή, την προτείνουσα, αλλά και για αυτές που θα τις παραπέμψουν για την επόμενη, καθώς θα «φρενάρουν» στις 179 ψήφους.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστήμιων για το οποίο τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τη Νέα Αριστερά αποτελεί ένα ταυτοτικό ζήτημα και είναι επί της αρχής αρνητικοί.

