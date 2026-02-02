Η ατζέντα της κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Της Δώρας Αντωνίου

Η ώρα της έναρξης του διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έφτασε. Η κυβέρνηση ανοίγει σήμερα τα χαρτιά της και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα παρουσιάσει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τον «οδικό χάρτη» με τις κινήσεις από πλευράς κυβερνητικής πλειοψηφίας, όσον αφορά το σκεπτικό, τα χρονοδιαγράμματα, τις προτεραιότητες, τα θέματα που η πλειοψηφία θα προτείνει.

Παράλληλα, θα θέσει το πλαίσιο διαλόγου με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια διαδικασία που βασίζεται στην ανάγκη ευρύτερων συναινέσεων. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να τοποθετηθεί και στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ απόψε, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ήδη από χθες ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, έθεσε το πλαίσιο εντός του οποίου σκοπεύει να κινηθεί η κυβέρνηση, αναφέροντας τα βασικά άρθρα που πρόκειται να προτείνει. «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά, δηλαδή να μπορεί ο τόπος να έχει εξ υπαρχής μη κρατικά πανεπιστήμια και όχι μόνο παραρτήματα, άρθρο 16. Το άρθρο 86 να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και να εξαρτάται από την κάθε πλειοψηφία η παραπομπή ή μη ενός Υπουργού.

Αλλά και άλλα πολύ σοβαρά θέματα όπως για εμένα, ας πούμε, να μπει ένα τέλος στο μαξιμαλισμό και στην πλειοδοσία των προγραμμάτων των κομμάτων. Μπορεί να πρέπει να είναι υποχρεωτική (εκ του Συντάγματος) η κοστολόγησή τους. Να συζητήσουμε αν πρέπει να έχουμε σταθερούς εκλογικούς κύκλους. Να συνδέσουμε την αξιολόγηση στο Δημόσιο με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων», ανέφερε.

Από όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατέστη σαφές ότι μέσα από τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης η πλειοψηφία θα επιδιώξει να στριμώξει το ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος και συνδέεται με το ακροατήριο του πολιτικού Κέντρου, στο οποίου η κυβέρνηση στρέφει την προσοχή της στην προσπάθεια ενίσχυσης των δημοσκοπικών επιδόσεών της, καθώς εισερχόμαστε στην τελική ευθεία για τις επόμενες εκλογές.

«Αν δεν υπάρχει συναίνεση, δεν υπάρχει Συνταγματική Αναθεώρηση. Και όσο και να προσπαθήσει ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι το πρώτο κόμμα που θα απευθυνθούμε και ως Αξιωματική Αντιπολίτευση και ως ένα κόμμα που έχει μια ιστορία θεσμικής σοβαρότητας, όπως και η Νέα Δημοκρατία- δεν είναι το ίδιο να μιλάς με το ΠΑΣΟΚ, και το ίδιο να μιλάς με την κ. Κωνσταντοπούλου ή με την Ελληνική Λύση- όσο και να προσπαθήσει να το αποφύγει και να πει ότι θα πάμε στην επόμενη Βουλή για το 180, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε ει δυνατόν και από την πρώτη Κοινοβουλευτική Σύνοδο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, φροντίζοντας πριν καλά - καλά ανοίξει η σχετική συζήτηση να προσπαθήσει να στηλιτεύσει τη δυνητική επιχειρηματολογία που θα αναπτύξει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε κάθε περίπτωση, γίνεται σαφές από τους τόνους και την επιχειρηματολογία που υιοθετεί η κυβέρνηση ότι η διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης δεν θα περιοριστεί απλά σε πιθανές συγκλίσεις ή διαφωνίες ως προς τα προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος, αλλά θα αποτελέσει κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και «όχημα» για τη διεκδίκηση πολιτικού χώρου ενόψει των επόμενων εκλογών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.