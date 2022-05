Το θερμό κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας επισημαίνει σε μήνυμά του ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, «αποτυπώνοντας» το θετικό πρόσημο των συναντήσεών του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



«Η φιλία, η εταιρική σχέση και η συμμαχία μεταξύ των δύο εθνών μας είναι ισχυρότερη από ποτέ» τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.



«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυρία Μητσοτάκη για δεξίωση στον Λευκό Οίκο. Η φιλία, η εταιρική σχέση και η συμμαχία μεταξύ των δύο εθνών μας είναι ισχυρότερη από ποτέ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο λογαριασμό του στο Twitter.

It was an honor to host Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki for a reception at the White House. The friendship, partnership, and alliance between our two nations is stronger than it has ever been. pic.twitter.com/2DLXuP9yhZ