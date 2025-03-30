Μητσοτάκης: Στόχος να τρέξουμε ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη για να κλείσουμε την ψαλίδα στα εισοδήματα

Αναφορά στην νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, στις αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, στην επιτάχυνση των προσλήψεων και στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου στο Facebook.

Ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι παρά τις αυξήσεις «πολλά νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται» και σημειώνει ότι «στόχος μας είναι να τρέξουμε ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη για να κλείσουμε την ψαλίδα στα εισοδήματα».

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρελείπε να πεί συγχαρητήρια τόσο στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για την καταπληκτική εμφάνισή τους στη Γλασκώβη όσο και στον Εμμανουήλ Καραλή για το νέο πανελλήνιο ρεκόρ και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στην Κίνα.

Όλη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα! Άλλαξε η ώρα, αλλά όχι και το κυριακάτικο ραντεβού μας. Η σημερινή ανασκόπηση θα είναι και σήμερα εκτενής -μάλλον θα έχετε αρχίσει να το συνηθίζετε- με δράσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα αλλά και με πολλή τεχνητή νοημοσύνη.

Ξεκινώ αμέσως με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ που θα ισχύσει από μεθαύριο 1η Απριλίου, συμπαρασύροντας προς τα πάνω και το επίδομα ανεργίας, πολλά βοηθήματα και επιδόματα και τον βασικό μισθό στο Δημόσιο. Σε καθαρούς όρους, αφαιρώντας ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 34 ευρώ τον μήνα για εργαζόμενους χωρίς παιδιά και 43 ευρώ για εργαζομένους με 2 ή περισσότερα παιδιά. Σε ετήσια βάση (14 μισθοί), το καθαρό όφελος των εργαζομένων είναι 473 και 606 ευρώ αντίστοιχα. Θυμίζω ότι συνολικά από τον Δεκέμβριο 2019, οι εργαζόμενοι χωρίς παιδιά παίρνουν επιπλέον 2.730 ευρώ καθαρά τον χρόνο, ενώ οι εργαζόμενοι με παιδιά έως 3.010 ευρώ. Η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στην 11η θέση ανάμεσα στις 22 χώρες της ΕΕ που έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό σε ό,τι αφορά το ύψος του μικτού βασικού μισθού και στην 13η θέση ως προς την αγοραστική δύναμη.

Συνολικά, με αυτήν την πέμπτη κατά σειρά αύξηση στον κατώτατο μισθό, ωφελούνται άμεσα τουλάχιστον 1,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενώ έμμεσα επηρεάζεται προς τα πάνω και ο μέσος μισθός. Όπως προανέφερα, αναπροσαρμόζονται και οι βασικοί μισθοί στον δημόσιο τομέα με 30 ευρώ επιπλέον τον μήνα, τα οποία προστίθενται στα 70 ευρώ μηνιαίως τα οποία έλαβαν οι δημόσιοι υπάλληλοι το 2024 -οι πρώτες αυξήσεις στο Δημόσιο μετά από 14 χρόνια. Οι αυξησεις που έχουν δοθεί στους δημόσιους υπαλλήλους είναι συνολικά 22 από το 2023 έως σήμερα και αθροίζουν σε πρόσθετες δαπάνες ύψους 2,1 δις. ευρώ που μεταφράζεται σε επιπλέον 1,3 μισθούς για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο 13ος μισθός επομένως έχει ήδη δοθεί και πάμε για τον 14ο με τις προγραμματισμένες αυξήσεις που θα δοθούν και τα επόμενα χρόνια.

Κατά 13% έως 20% αυξάνονται και οι μισθοί των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της ατζέντας 2030 και του γενναίου εξορθολογισμού δαπανών και βαθμών που κάνει η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε συνδυασμό με το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργούν ειδικά για τις αμυντικές δαπάνες οι πρόσφατες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Στόχος μας είναι ένα στράτευμα με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια, που λαμβάνει από την πατρίδα όλη τη στήριξη που χρειάζεται για να προστατεύει όλους εμάς και τα σύνορα μας. Οι αυξήσεις αυτές δεν είναι το μόνο μέτρο που εφαρμόζουμε, καθώς συνοδεύονται από ένα ευρύ οικιστικό πρόγραμμα με 5.000 νέες στρατιωτικές κατοικίες, τετραπλασιασμό της μηνιαίας αποζημίωσης που λαμβάνουν οι σπουδαστές των στρατιωτικών μας σχολών, σύγχρονες υπηρεσίες ασφάλισης και υγείας αλλά και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές για τους αξιωματικούς μας.

Γνωρίζω πολύ καλά όμως ότι τα εισοδήματα στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλά. Και ότι, παρά τις αυξήσεις, πολλά νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται. Γι’ αυτό και δεν εφησυχάζουμε. Ο στόχος μας είναι να τρέξουμε ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη για να κλείσουμε την ψαλίδα στα εισοδήματα. Με σταθερά και όχι βιαστικά βήματα, η δέσμευσή μας ισχύει στο ακέραιο: κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ καθαρά το 2027. Και ταυτόχρονα, να αξιοποιήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από την καλή πορεία της οικονομίας για να ελαφρύνουμε πολίτες και επιχειρήσεις από φορολογικά βάρη. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Η θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών δεν είναι τυχαία και ούτε είναι ανεξάρτητη από την πολιτική σταθερότητα στην πατρίδα μας, σε μια εποχή που και τα δυο είναι ζητούμενα για πολλές χώρες. Κάτι που, δυστυχώς, φαίνεται να μην απασχολεί καθόλου κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης.

Η συστηματική δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα πιστοποιείται και από την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, μετά την ήδη ανακοινωθείσα συμμετοχή της στο πρόγραμμα δυτικά της Πελοποννήσου. Γιατί είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη; Γιατί μια κορυφαία αμερικανική πολυεθνική επιλέγει να επενδύσει σε ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, αναγνωρίζοντας στην πράξη την ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στην περιοχή. Όπως άλλωστε έκανε πρόσφατα και η Λιβύη, δημοπρατώντας θαλάσσια οικόπεδα στη δική της ΑΟΖ με βάση τη μέση γραμμή, σεβόμενη δηλαδή ουσιαστικά τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη ότι η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα, παρά τη σκόπιμη παραπληροφόρηση ορισμένων. Αλλά είναι επίσης απόδειξη ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζω ότι νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου ήδη δραστηριοποιείται η Exxon Mobil που ενδέχεται να κάνει τις πρώτες δειγματοληπτικές έρευνες μέσα στο 2025. Είναι στρατηγική επιλογή μας μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλής, με τους πόρους που εξοικονομούνται ή τους νέους που θα προκύψουν από την αξιοποίηση των φυσικών κοιτασμάτων να διατίθεται προς όφελος όλων των Ελλήνων.

Πολύ σημαντική εξέλιξη για την «παραγωγική Ελλάδα» που θέλουμε να βρίσκεται στην πρωτοπορία της Ευρώπης σε ζητήματα στρατηγικής αυτονομίας, είναι και η επίσημη αναγνώριση της εμβληματικής επένδυσης της Metlen για την παραγωγή γαλλίου ως Στρατηγικού Έργου για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μόλις 47 έργα από 13 χώρες-μέλη αξιολογήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία. Η επιλογή της ελληνικής επένδυσης αποτελεί διάκριση-ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία, αλλά και για την ελληνική μεταλλευτική δραστηριότητα. Το γάλλιο είναι απαραίτητο για την παραγωγή εξοπλισμού και τεχνολογιών που σχετίζονται με την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και με την άμυνα της Ένωσης. Και η σημασία αυτής της διάκρισης είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο έντονου παγκόσμιου εμπορικού ανταγωνισμού και γεωπολιτικής αστάθειας.

Τώρα, θα πει κανείς, «καλή είδηση η έλευση της Chevron και η ευρωπαϊκή αναγνώριση της Metlen, αλλά με το κράτος που μας ταλαιπωρεί τι γίνεται;». Η μάχη για αλλάξει το Δημόσιο σε όλες του τις εκφάνσεις συνεχίζεται. Υλοποιούνται ήδη πάρα πολλά έργα, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν αφορούν μόνο αυτήν καθαυτή τη βελτίωση της απόδοσης του Δημοσίου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πολίτες και επιχειρήσεις συναλλάσσονται με αυτό -θυμίζω το gov.gr.

Το επόμενο διάστημα, ρίχνουμε το βάρος στην επιτάχυνση των προσλήψεων. Θέλουμε να γίνονται εντός του έτους, ώστε οι υπάλληλοι να βρίσκονται στις θέσεις τους χωρίς πολυετή καθυστέρηση. Παράλληλα, επικεντρωνόμαστε στην ουσιαστική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι με τιμωρητική διάθεση, αλλά για να επιβραβεύονται αυτοί που πραγματικά το αξίζουν και να βοηθιούνται όσοι οι επιδόσεις τους δεν είναι οι προσδοκώμενες. Όλοι έχουμε επαφή με το Δημόσιο. Αν σας έλεγα ότι το 97% των δημόσιων υπαλλήλων κρίνονται ως «άριστοι» και «υπερ-επαρκείς», θα συμφωνούσατε; Μάλλον όχι, και αυτό επιβεβαιώνεται και στην πράξη. Με το νέο πλαίσιο αξιολόγησης που εφαρμόζουμε από το 2023, είδαμε ότι το ποσοστό αυτών που κρίνονται ως «άριστοι» είναι στο 9%. Όχι επειδή έγιναν λιγότερο ικανοί οι υπάλληλοι, αλλά γιατί για πρώτη φορά έχουμε μια πιο ρεαλιστική και αντικειμενική εικόνα.

Σε αυτό βοηθά και η τεχνητή νοημοσύνη, που σκανάρει τις φόρμες αξιολόγησης και βοηθά να εντοπίζονται οι περιπτώσεις όπου οι αξιολογήσεις είναι «τυπικές», χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Ξαναλέω ότι η διάθεσή μας δεν είναι τιμωρητική. Αντιθέτως συνοδεύεται από εξατομικευμένη στοχοθεσία και πλάνο ανάπτυξης του κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά, ώστε να γίνεται παραγωγικός στη δουλειά του. Με την αναμόρφωση και επιτάχυνση του πειθαρχικού κώδικα θα έχουμε ταχύτερα αποτελέσματα και για όσους λίγους δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Επιπλέον όμως της εσωτερικής αξιολόγησης, μας ενδιαφέρει πάνω από όλα η γνώμη των πολιτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Σύντομα τέσσερα εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν ένα πολύ αναλυτικό ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Γιατί ο τελικός κριτής των υπηρεσιών του κράτους πρέπει να είναι η κοινωνία. Λίαν προσεχώς περισσότερα επ’ αυτού.

Περνώ τώρα σε μια καίριας σημασίας τεχνολογική υποδομή, τον «ΔΑΙΔΑΛΟ», που θα επιτρέψει στο Δημόσιο αλλά και σε ιδιώτες να αξιοποιήσουν τη μεγάλη υπολογιστική του δύναμη. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους υπερυπολογιστές στην Ευρώπη και μεταξύ των 20 ταχύτερων στον κόσμο. Η σύμβαση για την κατασκευή του υπογράφηκε προ ημερών με την Hewlett Packard Enterprise στο Λαύριο όπου και θα εγκατασταθεί. Είναι ένα εμβληματικό έργο συνολικού προϋπολογισμού 58,9 εκ. ευρώ που υλοποιείται με χρηματοδότηση του ΤΑΑ και του Ταμείου Ευρωπαϊκού Οργανισμού EuroHPC JU. Η δημιουργία του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να επιλεγεί η Ελλάδα ανάμεσα στις πρώτες επτά χώρες της Ευρώπης -από τις συνολικά 13- που θα αποκτήσουν το δικό τους AI Factory.

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» με τη δυναμική του, θα υποστηρίξει ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες, προγράμματα δηλαδή που μέχρι τώρα τα «τρέχαμε» στο εξωτερικό. Θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την απορρόφηση εξειδικευμένου προσωπικού, προσελκύοντας και Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης. Με λίγα λόγια, ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» βάζει τη χώρα στην πρώτη γραμμή της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντάς μας τα εργαλεία για να συμμετέχουμε ενεργά στη μάχη για παραγωγική αυτονομία και αυτάρκεια στην Ευρώπη, στην καρδιά της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Με την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ την Αναστασία Σιάπκα, τη νεαρή Ελληνίδα νομικό, που συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τις 20 γυναίκες από όλο τον κόσμο οι οποίες διαπρέπουν στην έρευνα για τις ηθικές και νομικές προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Με καταγωγή από το Κιλκίς, απόφοιτη δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου, απέδειξε -όπως λέει και η ίδια- ότι η ελληνική περιφέρεια, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, δεν υπολείπεται ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το ανθρώπινο δυναμικό και τις ικανότητες. Η Αναστασία αντιπροσωπεύει, μαζί με χιλιάδες άλλους Έλληνες επιστήμονες, την Ελλάδα που μας κάνει περήφανους.

Επενδύουμε στη γνώση και στο δημόσιο σχολείο που από φέτος ενισχύεται και με τις νέες δομές, τα Δημόσια Ωνάσεια, τα οποία θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο, μαζί με τα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Όλα τους είναι σχολεία που ξεχωρίζουν. Στις πανελλήνιες εξετάσεις έχουν καλύτερες επιδόσεις ακόμη και από τα ιδιωτικά, με σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με περιβάλλον σχεδόν χωρίς περιστατικά bullying και με εκπαιδευτικούς υψηλής κατάρτισης που φέρνουν εξαιρετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Γι’ αυτό και από χρόνο σε χρόνο αυξάνεται το ενδιαφέρον των γονέων για την εισαγωγή των παιδιών τους σε αυτά τα δημόσια σχολεία, η οποία γίνεται είτε με κλήρωση είτε με κάποιου είδους τεστ δεξιοτήτων. Φέτος, η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι μέχρι τις 7 Απριλίου.

Από τη δημόσια παιδεία στη δημόσια υγεία, σε μια πτυχή που δεν προβάλλεται συχνά, αν και αποτελεί την αιχμή του δόρατος για να νικήσουμε ανίατες και σπάνιες ασθένειες. Αναφέρομαι στις κλινικές μελέτες που γίνονται στα μεγάλα νοσοκομεία μας και σώζουν ζωές με τις καινοτόμες θεραπείες που αναπτύσσουν. Το 2019 υπήρχαν σε εξέλιξη περίπου 100 μελέτες, το 2024 φτάσαμε τις 564, αριθμός ρεκόρ για την Ελλάδα. Ο στόχος που έχει θέσει το Υπουργείο Υγείας είναι να φτάσουμε τις 600 εντός του 2025 και να αυξηθούν στις 1.000 έως το 2027. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν κλινικές μελέτες φάσης 1 στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε, μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιστημονικούς θυλάκους πρωτοποριακών ερευνών. Έχουμε εξαιρετους ερευνητές και μπορούμε να προσελκύσουμε ξένες και εγχώριες επενδύσεις.

Αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και στον κρίσιμο τομέα της Εθνικής Άμυνας μέσω του προγράμματος «Θώραξ» που υπογράφηκε προ ημερών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Ανάπτυξης, ύψους 48,5 εκ. ευρώ με πόρους του ΤΑΑ. Ο «Θώραξ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα από πολλές πηγές (πχ ραντάρ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφόρους, κάμερες όλων των δομών ασφάλειας), και επιτρέπει έτσι να λαμβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις για την ταχύτερη αντιμετώπιση σύγχρονων υβριδικών απειλών. Κοιτάζουμε στο μέλλον, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ το παρελθόν. Η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», το έργο του Κώστα Βαρώτσου στον περιβάλλοντα χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πάνω στο οποίο έχουν λαξευτεί όλα τα ονόματα των υπέρ πατρίδας πεσόντων, είναι εκεί για να μας το θυμίζει. Η Ελλάδα ευγνωμονούσα.

Αλλάζω θέμα τώρα, για να σας πω ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πρωτοδικείο Αθηνών η πρώτη εικονοτηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο της ποινικής δίκης. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε ένας κατηγορούμενος που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, χωρίς να χρειαστεί να μεταταχθεί στο γραφείο του Ανακριτή. Η επιτυχής έναρξη της εικονοτηλεδιάσκεψης και στα ποινικά δικαστήρια αποτελεί δείγμα προόδου και ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης. Αποφεύγονται οι μετακινήσεις των εμπλεκομένων στη λειτουργία των ελληνικών δικαστηρίων, αποφεύγονται οι περιττές αναβολές και γίνεται εξοικονόμηση πόρων. Στόχος μας, η επέκταση του θεσμού σε όλο το εύρος των ελληνικών δικαστηρίων.

Ψηφιακών εφαρμογών συνέχεια. Καθιερώνουμε μια νέα δωρεάν εφαρμογή, το «MyStreet», που θα τεθεί σε λειτουργία μετά το Πάσχα και θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη να ελέγχει αν ένας κοινόχρηστος χώρος -όπως πεζοδρόμιο ή πλατεία- που είναι κατειλημμένος από τραπεζοκαθίσματα έχει ενοικιαστεί νόμιμα από τον Δήμο στο κατάστημα. Αν δεν είναι, μπορεί να γίνει καταγγελία, ανώνυμα ή επώνυμα. Λειτουργεί στο λογική του MyCoast, το οποίο δούλεψε καλά στις παραλίες και εννοείται ότι θα συνεχιστεί. Και ακόμα κάτι σημαντικό: με τη «Θυρίδα Πολίτη», η οποία πλέον θα είναι διαθέσιμη στο Gov.gr Wallet, θα μπορείτε να έχετε αποθηκευμένα όλα τα έγγραφα και ειδοποιήσεις της Δημόσιας Διοίκησης και να είναι πλήρως προσβάσιμα από όπου είστε και όποια στιγμή θέλετε να κάνετε χρήση τους. Διαφάνεια, άμεση ενημέρωση, λιγότερη ταλαιπωρία. Με άλλα λόγια, ένα κράτος πιο κοντά στον πολίτη.

Ανοίγει μεθαύριο η πλατφόρμα για να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες τον καθαρισμό των οικοπέδων τους, τα οποία οφείλουν να διατηρούν καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου. Πέρσι συνολικά είχαν δηλωθεί 830.000 καθαρισμοί οικοπέδων και φάνηκε ότι κατάφεραν να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από περιουσίες ακόμη και σε τεράστιες εστίες, όπως αυτή στον Βαρνάβα. Η προστασία από τις πυρκαγιές είναι υπόθεση όλων μας. Γι’ αυτό και πέρα από την υπευθυνότητα των πολιτών, είναι απαραίτητο οι Δήμοι να ενεργοποιηθούν πιο έντονα με περισσότερους ελέγχους, συμβάλλοντας από την πλευρά τους στην προστασία ανθρώπων, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά εμάς, προχωράμε στην πρόσληψη 2.500 εποχικών πυροσβεστών, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό τους σε 18.000 φέτος. Για πρώτη φορά οι «δασοκομάντος» θα φτάσουν περίπου τους 1.600, από 1.150 πέρυσι, ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε ούτε ένας. Η πρόσληψη των εποχικών πυροσβεστών θα είναι για 8 μήνες αντί για 6 που ήταν μέχρι σήμερα, λόγω της εκ των πραγμάτων επέκτασης της αντιπυρικής περιόδου. Είδαμε ότι και φέτος οι φωτιές ξεκίνησαν μέσα Μαρτίου. Επιφέραμε και άλλες αλλαγές για να ενισχύσουμε τη «δεξαμενή» των εποχικών πυροσβεστών: αυξήσαμε σε κάποιες κατηγορίες (για τους οδηγούς για παράδειγμα) το όριο ηλικίας και δίνονται επιπλέον 10 μόρια σε κάθε εποχικό πυροσβέστη που έχει επιχειρήσει ανά περίοδο, ώστε να έχουν προβάδισμα στην προκήρυξη. Η ενδυνάμωση του πυροσβεστικού σώματος είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή που η κλιματική κρίση μαστίζει τον πλανήτη. Όμως, η πρόληψη και η αυξημένη προσοχή από όλους μας, πολίτες και φορείς, είναι κρίσιμη.

Πριν κλείσω, θέλω να αναφερθώ σε ένα έργο τοπικού ενδιαφέροντος αλλά μεγάλη σημασίας για την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Παραδόθηκε ο νότιος κλάδος της γέφυρας του Αξιού Ποταμού, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της δομικής επάρκειας της παλιάς γέφυρας. Ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκαν για αρκετό καιρό οι Θεσσαλονικείς συμπολίτες μας στις μετακινήσεις τους, αλλά έπρεπε να γίνει σωστά η στήριξη της γέφυρας και πάντα η ασφάλεια προηγείται της άνεσης.

Θα κλείσω με τα τρομερά παιδιά της Εθνικής Ποδοσφαίρου που με την καταπληκτική εμφάνισή τους στη Γλασκώβη, ανέβηκαν στην 1η Κατηγορία της UEFA, στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πιο συγκινητική και από την εμφάνιση τους, είναι η εικόνα μιας ομάδας - οικογένειας, με σύμπνοια και πειθαρχία που απογειώνει το ταλέντο τους. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον προπονητή! Το ήθος αυτής της ομάδας αντανακλάται στα λόγια του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Χρήστου Ζαφείρη, παιδιά οικογενειών που έφυγαν από την Ελλάδα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Και οι δύο θα μπορούσαν να παίξουν με τις Εθνικές Βελγίου και Νορβηγίας αντίστοιχα. Διάλεξαν τη φανέλα με το εθνόσημο, ακολουθώντας την παραίνεση του προπονητή Γιοβάνοβιτς, ενός Σέρβου που αγαπά τη χώρα μας σαν δεύτερη πατρίδα.

Μπράβο σε όλους, μπράβο και στον Εμμανουήλ Καραλή, που «πέταξε» στα 6,05μ., κατακτώντας με πανελλήνιο ρεκόρ το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στην Κίνα. Μπράβο και στον κορυφαίο Μίλτο Τεντόγλου που τον πιστεύουμε, τον στηρίζουμε και τον ευγνωμονούμε για όσα έχει προσφέρει έως σήμερα και μένει ακόμη να προσφέρει στο μέλλον. Άλλωστε όπως διάβασα κάπου «καμία νίκη δεν είναι μόνιμη, καμία ήττα δεν είναι οριστική».

Μπράβο και σε όσους έφτασαν μέχρι το τέλος αυτής της ανασκόπησης! Ήταν, μάλλον, η μεγαλύτερη του 2025 -μέχρι την επόμενη. Καλή Κυριακή!».

