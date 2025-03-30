Στο Ισραήλ σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Στο τραπέζι διμερείς σχέσεις και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους ηγέτες που είχαν επισκεφθεί το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή αναμένεται να αναδείξει τη σημασία και το βάθος της στρατηγικής Ελλάδας - Ισραήλ και τη βούληση περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς με έμφαση στην άμυνα, στον συντονισμό σε ενεργειακά έργα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και στην υλοποίηση του IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor) που αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ.

Kατά τη διάρκεια των συναντήσεων, θα συζητηθεί η διμερής συνεργασία, αλλά και οι εξελίξεις στην περιοχή, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία, όπου ο άξονας Ελλάδας και Ισραήλ λειτουργεί υπέρ της ευρύτερης σταθερότητας στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να συζητηθεί και η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, η οποία αναδείχθηκε πρόσφατα στην Αθήνα με την τριμερή συνάντηση Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου, κατά την οποία διατυπώθηκε η κοινή βούληση για την ενεργοποίηση του σχήματος 3+1 και με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να ενημερώσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για την τετραμερή συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τους Προέδρους της Γαλλίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Λιβάνου – σε μέρος της οποίας συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο μεταβατικός Πρόεδρος της Συρίας.

Στις συναντήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει για την τήρηση της εκεχειρίας στον Νότιο Λίβανο, ενώ θα υπογραμμίσει την ανάγκη για την απελευθέρωση των ομήρων και την παύση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Αναμένεται, επίσης, να επαναλάβει τη στήριξη της Ελλάδας στη διαδικασία ειρήνευσης στη Γάζα και την έναρξη μιας ευρύτερης πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγούσε σε λύση δύο κρατών με πλήρη εγγύηση για την ασφάλεια του Ισραήλ. Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής για λόγους που οφείλονται στον προγραμματισμό αμφοτέρων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ακόμα συναντήσεις με επικεφαλής μεγάλων εταιρειών της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς εξετάζονται δυνατότητες εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας και οι προοπτικές συμπαραγωγής με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.