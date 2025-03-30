Κατερίνα Μπατζελή στον ΣΚΑΪ 100,3: «Έχω στηρίξει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις»

«Το κάθε πολιτικό στέλεχος που έχει περάσει από τοπική οργάνωση, νομαρχιακή επιτροπή, κεντρική επιτροπή, πολιτικό γραφείο, εκτελεστικό γραφείο, βουλευτής, ευρωβουλευτής και υφυπουργός, περιμένει και κάποια στιγμή να μπει στην αίθουσα της ΕΔΕΚΑΠ« δήλωσε το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Μπατζελή, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ 100,3.

«Όλοι μας κρινόμαστε για την πορεία και τον λόγο μας. Τα όργανα πρέπει να λειτουργούν ορθολογικά, και όταν κάποιος δημιουργεί ή φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο σύνολο ή στη συνολική πολιτική ενός κόμματος, γι΄ αυτό υπάρχουν τα όργανα ώστε να ξεδιαλύνονται τα λόγια, οι πράξεις και να βγαίνει το αποτέλεσμα και να αποφασίζει η ΚΕ του κόμματος» σημείωσε η κ. Μπατζελή.

«Με βρίσκει σύμφωνη το ότι η ΕΔΕΚΑΠ θα εξηγήσει τους λόγους που με κάλεσε και εγώ θα εξηγήσω τι είπα ή πώς το είπα. Αυτή είναι μία εσωτερική διαδικασία και αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι πολιτικό» πρόσθεσε.

Τόνισε ότι αυτή την εποχή συμβαίνουν μεγάλες ανακατατάξεις και γίνεται επαναπροσδιορισμός του πολιτικού πλαισίου κάθε κόμματος και «όλα τα πολιτικά στελέχη πρέπει να έχουμε λόγο για το πώς διεξάγονται οι διαδικασίες».

Μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις, ρήξεις και διαφοροποίησες, ανέφερε και πρόσθεσε ότι οφείλει η Κεντρική Επιτροπή να καταλήξει σε έναν καινούριο οδικό χάρτη βάσει του οποίου θα πορευτεί το κόμμα.

Για το θέμα της συνεργασίας είπε: «Η συζήτηση ξεκίνησε από το θέμα της συνεργασίας του κοινού ψηφοδελτίου που έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Εγώ πολιτικά διαχρονικά, και μάλιστα από το 2023, έχω διαφωνήσει με αυτή την πρόταση και έχω εξηγήσει πολιτικούς λόγους.

Σε όλες μου τις παρουσιάσεις έχω στηρίξει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όπου το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα σε ένα δύσκολο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Εκτιμώ ότι ο πολιτικός διάλογος μεταξύ όλων των κομμάτων πρέπει να είναι πολιτικός λόγος, διότι το ΠΑΣΟΚ έχει συνεισφέρει στον πολιτικό λόγο και στη διαμόρφωση συμμαχιών. Αυτό πρεσβεύω και θα συνεχίσω να πρεσβεύω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.