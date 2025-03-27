Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η 5η αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 είναι γεγονός. Από την 1η Απριλίου όπως είθισται τα τελευταία χρόνια, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 880€ μεικτά, από 830€ που είναι τώρα και 650€ το 2019. Πρόκειται για μια αύξηση 6% σε σχέση με πέρυσι – υπερδιπλάσια σε σχέση με αυτήν του πληθωρισμού – και 35,4% σε σχέση με το 2019 (18,1% είναι η αύξηση του πληθωρισμού το αντίστοιχο διάστημα.



Η αύξηση αυτή φέρνει τη χώρα μας – σύμφωνα με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο – ακριβώς στη μέση της κατάταξης των χωρών που έχουν κατώτατο μισθό. 11η στις 22.



Περίπου 575.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό , θα δουν τις καθαρές αποδοχές τους να αυξάνονται κατά 34€ αν δεν έχουν παιδιά ή έχουν 1 παιδί. Για όσους έχουν δύο παιδιά το μηνιαίο καθαρό όφελος είναι 43€ όπως φαίνεται και στον πίνακα :



Χωρίς τέκνα 709€ --> 743€

Με 1 παιδί 718€ --> 752€

Με 2 ή περισσότερα παιδιά 719-->762€

Συνολικά όμως, η άμεση επίπτωση από την αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια πολίτες.



Πρώτα και κύρια γιατί μαζί με τον κατώτατο μισθό, αυξάνονται και οι απολαβές όσων έχουν θεμελιώσει τριετίες (+10%/τριετία) ως εξής :

Με 1 τριετία: 968€ μεικτά ο άγαμος, 1065€ ο έγγαμος

Με 2 τριετίες: 1056€ μεικτά ο άγαμος, 1.161,6€ ο έγγαμος

Με 3 τριετίες: 1.144€ μεικτά ο άγαμος, 1258,5€ ο έγγαμος

Το βασικό ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη θα ανέλθει στα 39,4€ από 37,1€ σήμερα.

Συμπαρασύρονται και τα Δώρα:

Δώρο Πάσχα - (15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με μισθό και 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθια) 556,05€-->589,41€ και 481,91€ -->510,82€ αντίστοιχα

Δώρο Χριστουγέννων 830€-->880€

Επιπλέον από την αύξηση στον κατώτατο επηρεάζονται ανοδικά 19 ακόμη επιδόματα:

Ανεργίας (55% του βασικού ημερομισθίου, ή 61,4% του κατώτατου μισθού). Από 509€ σε 540€

Γάμου (10% του κατώτατου μισθού) από 83€ σε 88€

Επίδομα εργασίας (50% του επιδόματος ανεργίας). Ανεβαίνει στα 270€

Μητρότητας (ίσο με κατώτατο μισθό για 9 μήνες).

Γονικής άδειας (Κατώτατος μισθός για 2 μήνες).

Οικοδόμων (70% του 37πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

Δασεργατών ρητινοσυλλεκτών, αγγειοπλαστών, εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης (70% του 35πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

Σμυριδεργάτων (70% του 50πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

Καλλιτεχνών, ηθοποιών θεάτρου, εργαζομένων στον τουρισμό (70% του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

Ειδικό εφάπαξ επίδομα στη θέση των καταργηθέντων επιδομάτων 3μηνης εγγραφής, λήξης ανεργίας, επίσχεσης εργασίας (37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Αφερεγγυότητας εργοδότη (από 1 έως 3 κατώτατοι μισθοί).

Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων (30 ημερομίσθια για προπτυχιακούς, 10 για μεταπτυχιακούς).

Μαθητευόμενων στις Σχολές ΔΥΠΑ (75% του βασικού ημερομισθίου, ανά ημέρα).

Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

Άσκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ (80% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών (60% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς.

Για πρώτη όμως φορά, εξαιτίας της αύξησης του κατώτατου μισθού, θα δουν οριζόντιες αυξήσεις όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου ο εισαγωγικός μισθός του υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Δημόσιο να μην υπολείπεται του κατώτατου. Αυτή τη στιγμή ο εισαγωγικός είναι 850€ οπότε η αύξηση θα είναι 30€ μεικτά για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια προκειμένου να διατηρηθούν οι μισθολογικές αποστάσεις μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. Το κόστος για τα Δημόσια Ταμεία υπολογίζεται φέτος σε 215εκατ€.

Πρόκειται φέτος για τη δεύτερη οριζόντια αύξηση (εκτός από τις άλλες αυξήσεις που έχουν γίνει) στους δημοσίους υπαλλήλους καθώς από την 1η Ιανουαρίου έτρεχε αυτή των 70€.



Ας πάρουμε για παράδειγμα τις απολαβές των μισθολογικών κλιμακίων των υπαλλήλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης:



Προϋπηρεσία Μεικτός Μισθός Τώρα Μεικτός Μισθός από 1/4

0-3 έτη 850€ 880€

3-6 έτη 893€ 923€

6-9 έτη 936€ 966€

9-12 έτη 979€ 1.009€

12-15 έτη 1022€ 1.052€

15-18 έτη 1065€ 1.095€

18-21 έτη 1.108€ 1.138€

21-24 έτη 1.151€ 1.181€

24- 27 έτη 1.194€ 1.224€

27-30 έτη 1.237€ 1.267€

30-33 έτη 1.280€ 1.310€

33-36 έτη 1.323€ 1.353€

36-39 έτη 1.366€ 1.396€



Στην ανακοίνωση της η κυβέρνηση αναφέρει ότι το καθαρό όφελος για κάποιον που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό είναι 473€ για κάποιον που δεν έχει παιδιά ή έχει ένα παιδί. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα για όλους. Κι αυτό γιατί στη μέση μπαίνει η φορολόγηση.



Υπάλληλος χωρίς τέκνα με τον τρέχοντα κατώτατο πληρώνει φόρο 137€. Με τον νέο κατώτατο ο φόρος ανεβαίνει στα 270€, υπάρχει δηλαδή μια επιβάρυνση 133€.

135€ είναι η επιβάρυνση για κάποιον που έχει ένα παιδί. Οι υπόλοιπες κατηγορίες δεν επηρεάζονται αρνητικά λόγω της αύξησης του αφορολόγητου κατά 1000€ για τις οικογένειες με παιδιά.



Το οικονομικό επιτελείο έχει εντοπίσει φυσικά το πρόβλημα και στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις αλλαγών στη φορολογική κλίμακα με το ενδεχόμενο της τιμαριθμοποίησης της σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr να έχει φύγει από το τραπέζι των συζητήσεων.



Πηγή: skai.gr

