Μητσοτάκης στο Προσυνέδριο της ΝΔ: Αξιοποιούμε τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος των Ελλήνων πολιτών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο συνομίλησε με πολίτες για συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας ζωής.

Πρώτο θέμα ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, θέμα για το οποίο τοποθετήθηκε ο κ. 'Αρης Μελετίου, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το 2030 θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και είναι ευκαιρία να αναλογιστούμε από πού ξεκινήσαμε, που είμαστε και που θέλουμε να φτάσουμε.

«Όταν σκεφτόμαστε τη μεταρρύθμιση του κράτους το πρώτο είναι να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη και να επιλύσουμε τα θέματα βάσει σχεδίου. Η πρώτη μου εμπειρία με το ελληνικό κράτος ήταν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε δύσκολη συγκυρία, επί μνημονίων. Εκεί αντιλήφθηκα ότι αν δεν έχεις συνολική εικόνα του κράτους, κατά πάσα πιθανότητα θα υλοποιείς πολιτικές είτε αποσπασματικές, είτε ημιτελείς», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το gov.gr, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, απεδείχθη τεράστια επιτυχία. Μας έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πολλά διαφορετικά προβλήματα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Είναι πολλά τα παραδείγματα. Όλα ξεκινούν από μία κεντρική προσέγγιση. Το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε πως τα προβλήματα δεν σταματούν. «Εκεί που ο πολίτης κατάλαβε ότι κάτι άλλαξε στο κράτος ήταν όταν στην πανδημία έλαβε μήνυμα για το ραντεβού του εμβολιασμού. Αποδείξαμε ότι όλα αυτά τα εργαλεία μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να κάνουμε το κράτος καλύτερο», σημείωσε.

Μιλώντας για το ΕΣΥ ανέφερε ότι η αξιολόγηση που γίνεται από τους πολίτες περιγράφει διαφορετική εικόνα από αυτή που παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ. «Οι ίδιοι οι ασθενείς όταν τους ρωτάμε, παρουσιάζουν εικόνα ενός ΕΣΥ το οποίο αλλάζει», σημείωσε.

Ανέφερε ότι πήραμε 36 δισ. ευρώ τα οποία τα αξιοποιούμε επ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι βλέπουν καινούργιες υποδομές και το βραχιολάκι που προτεραιοποιεί ασθενείς ενώ αναφέρθηκε και στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

«Το ψηφιακό κράτος είναι απρόσωπο. Εξυπηρετεί όλους τους πολίτες το ίδιο. Δεν ρωτάει τι ψηφίζεις, δεν ρωτάει που μένεις. Όλα αυτά συνιστούν πολλές μικρές επαναστάσεις. Πολλοί δεν θυμόμαστε πως ήταν το κράτος πριν το 2019 γιατί το θεωρούμε κεκτημένο και καλώς. Αλλά ας αναλογιστούμε τη διαδρομή. Έχουμε τώρα τη μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα θέμα που μας απασχολεί είναι ότι στα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Οι προκλήσεις τρέχουν, οι κρίσεις είναι πάντα μπροστά μας και η υποχρέωσή μας είναι να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη. Να μελετούμε τη λεπτομέρεια του προβλήματος, δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού, με διαίσθηση. Πρέπει να σκάψεις στο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει πολιτική για τον πολίτη, τα υπόλοιπα τα αφήνω στην αντιπολίτευση, στα κανάλια που θέλουν να πηγαίνουν την ατζέντα μακριά από εσάς», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο επιχειρηματίας κ. Σταύρος Στούπας μεταξύ άλλων για το πώς βοήθησε το ψηφιακό κράτος την επιχειρηματικότητα.

«Να σκεφτούμε που ήταν η ελληνική επιχειρηματικότητα το 2019. Υπερφορολόγηση, δαιμονοποίηση του κέρδους και μια οικονομία που είχε τη χαμηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Εμείς προτείναμε να μειώσουμε τους φόρους και εσείς θα είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. Καταφέραμε και περιορίσαμε για πρώτη φορά σημαντικά τη φοροδιαφυγή. Αυτό ευνόησε τους έντιμους επιχειρηματίες. Και μας επέτρεψε να έχουμε τα μεγάλα πλεονάσματα, να μπορούμε να συζητάμε πόσα χρήματα θα επιστρέψουμε στην ελληνική κοινωνία και ταυτόχρονα να μειώνουμε το δημόσιο χρέος της χώρας με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε οικονομίας στον κόσμο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στο τέλος αυτού του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα η Ελλάδα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις τελευταίες παρεμβάσεις της κυβέρνησης ανέφερε τη στήριξη των συνταξιούχων και των οικογενειών με παιδιά. «Σε συνέχεια της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης είπαμε θα δώσουμε έκτακτο βοήθημα», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας λέγοντας πως είναι τεράστια μεταρρύθμιση. «Αυτή η φιλοεργατική μεταρρύθμιση δεν έγινε από την αριστερά, έγινε από τη ΝΔ», επισήμανε.

Επιπλέον μίλησε και για τη δυνατότητα που δόθηκε στους συνταξιούχους να εργάζονται χωρίς να κόβεται η σύνταξή τους και να φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους από την εργασία τους.

«Είναι πολιτικές κοινής λογικής. Στο Σύστημα Υγείας προσπαθούμε να πληρώσουμε περισσότερο τους γιατρούς στο μέτρο του εφικτού. Τους είπαμε αν θέλετε να κάνετε ιδιωτικό έργο, μπορείτε να το κάνετε νόμιμα, να φορολογείστε για αυτό», συμπλήρωσε.

«Έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε συνθήκες ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς είμαστε κόμμα που πιστεύει στην επιχειρηματικότητα και πιστεύει στην επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και έφερε ως παράδειγμα ότι στην Τρίπολη χτίζονται δύο εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων. «Πριν πάω να τις επισκεφτώ, πήγα στο τοπικό ΕΠΑΛ στο οποίο λειτουργεί Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόγραμμα των επιχειρήσεων μαζί με υπουργείο Παιδείας και η φαρμακοβιομηχανία έχει υποχρέωση να προσλάβει μεγάλο ποσοστό αυτού του προγράμματος», πρόσθεσε.

Ο κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, δήμαρχος Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, μίλησε για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και για τις προκλήσεις ενός ορεινού δήμου της χώρας και τη συνεργασία με το κεντρικό κράτος.

«Έχει ολοκληρωθεί το ΠΔ για την ειδική γραμματεία των ορεινών δήμων. Πρέπει να έχουμε στοχευμένη πολιτική, είμαστε ορεινή χώρα. Θα μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην επίλυση των προβλημάτων», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι ο κώδικας αυτοδιοίκησης θα δώσει καινούργια ενέργεια στους δήμους και στις περιφέρειες.

«Είναι πάντα καλύτερο να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στην εγγύτητά τους. Δεν μπορεί όλα να τα κάνει το κεντρικό κράτος αλλά να συνομιλεί με την αυτοδιοίκηση. Στην κεντρική πολιτική δυστυχώς το κλίμα έχει γίνει αφόρητα τοξικό. Είμαι βουλευτής 22 χρόνια, δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ τέτοια ένταση, τέτοια εχθροπάθεια, τέτοιες εκφράσεις εντός του κοινοβουλίου. Όταν μιλάω με αυτοδιοικητικούς που δεν ανήκουν στο δικό μας χώρο έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε και να βρίσκουμε λύσεις. Μακάρι αυτό το πνεύμα της συνεργασίας να μπορεί να περάσει τελικά και στην κεντρική πολιτική σκηνή», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Να πω και μια κουβέντα για τα ζητήματα του επιτελικού κράτους επειδή πολύ συζήτηση έχει γίνει για το τι είναι το επιτελικό κράτος και τι δεν είναι. Επιτελικό κράτος σημαίνει ότι αν κολλήσει για οποιοδήποτε το έργο που γίνεται στα Δερβενάκια, θα βαρέσει κάπου ένα καμπανάκι, κάποιος θα ασχοληθεί, κάποιος θα πει τι συμβαίνει. Επιτελικό κράτος σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα απαρέγκλιτα, να έχουμε στοχοθεσία στην αρχή του χρόνου και να λέμε αυτά θέλουμε να πετύχουμε αυτό το χρόνο, σημαίνει να λέμε αυτός είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων, σημαίνει ένας κεντρικός προγραμματισμός που μας επιτρέπει αυτή τη σύνθετη άσκηση να την κάνουμε κάπως πιο απλή και όταν χρειάζεται διακυβερνητικός συντονισμός να μπορεί ο 'Ακης ο Σκέρτσος, η Γραμματεία της κυβέρνησης να παρεμβαίνει όχι για να καπελώνει αλλά για να λύνει προβλήματα συντονισμού. Ούτε πρέπει να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το θεοποιούμε. Είναι τρόπος διαχείρισης και διοίκησης. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα στον κόσμο που δεν έχει ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι υλοποιούν πολιτικές. Το ταμείο ανάκαμψης έχει ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Τους επόμενους μήνες θα εγκαινιαστούν πολλά έργα. Αυτός είναι ένας τρόπος διοίκησης που τελικά φέρνει κοντά στην τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη. Όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τεχνοκρατών οι οποίοι διορίζονται και πολιτικών οι οποίοι εκλέγονται δεν αντιλαμβάνονται ότι η ΝΔ είμαστε μια ομάδα και ένα ανοικτό κοινοβουλευτικό κόμμα, τιμούμε την ΚΟ, τιμούμε τους βουλευτές μας, ζητούμε από τους βουλευτές μας να μας ζητούν να γινόμαστε καλύτεροι, κάνουμε ΚΟ, η επόμενη θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, τα συζητούμε ανοικτά, είμαστε μια οικογένεια, τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών, και για αυτό προχωράμε μπροστά, είμαστε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.