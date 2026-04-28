Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, είχε συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, στο περιθώριο της Συνόδου των Τριών Θαλασσών στο Ντουμπρόβνικ, κατά την οποία υπογραμμίστηκε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, συζήτησαν για την συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, όπως διαμορφώνεται μέσα από την προσπάθεια υλοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και για την ιδιαίτερη συμβολή της χώρας μας στους σχεδιασμούς για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στην συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Πηγή: skai.gr

