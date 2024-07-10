Στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Νατοϊκή Συμμαχία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια συνάντηση των μελών του ΝΑΤΟ σε μία εποχή μεγάλων προκλήσεων ενώ υπογράμμισε ότι «θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία».

«Είναι μία εποχή που η Νατοϊκή Συμμαχία πρέπει να αντιμετωπίσει μία σειρά πολύπλοκων προκλήσεων και είναι επίσης μία εποχή όπου πρέπει να επιβεβαιώσουμε εκ νέου τη δική μας δέσμευση ως προς τη δαπάνη. Τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ μας σε αμυντικές δαπάνες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις ευρωπαϊκές χώρες όχι μόνο η επίτευξη αυτού του στόχου αλλά και ταυτόχρονα η ευθυγράμμιση των αμυντικών δαπανών, ώστε να δυναμώσουμε περισσότερο τη Νατοϊκή Συμμαχία.»

«Δε χρειάζεται να δαπανούμε περισσότερα, πρέπει να δαπανούμε εξυπνότερα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Συναντιόμαστε εδώ στην Ουάσινγκτον για να γιορτάσουμε την 75η επέτειο από την ίδρυση της πιο επιτυχημένης και πιο ανθεκτικής αμυντικής Συμμαχίας στον κόσμο. Συναντιόμαστε σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων, σε μια εποχή που μαίνεται ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης. Συναντιόμαστε σε μια εποχή που θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία για όσο χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο απρόκλητης επιθετικότητας.

Είναι η στιγμή που η Συμμαχία πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά περίπλοκων παγκόσμιων προκλήσεων. Είναι, επίσης, η στιγμή που πρέπει να επαναβεβαιώσουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας να διαθέτουμε τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ μας για αμυντικές δαπάνες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο όσον αφορά στην επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά και για τον εξορθολογισμό των αμυντικών μας δαπανών προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η Συμμαχία.

Έχω υπάρξει σταθερός υποστηρικτής της μεγαλύτερης ενοποίησης των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών. Δεν χρειάζεται απλώς να ξοδεύουμε περισσότερα, πρέπει επίσης να κινούμαστε πιο έξυπνα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμουμε τους πόρους προκειμένου να ενδυναμώσουμε τη συλλογική μας άμυνα. Και η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων είναι συμπληρωματική στις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ, ενισχύει το ΝΑΤΟ.

Γι' αυτό και πρέπει να αξιοποιήσουμε τον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο για να επικεντρωθούμε περισσότερο στο πώς θα ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή μας άμυνα. Είναι προς το συμφέρον μας να το πράξουμε.

Ερώτηση εκτός μικροφώνου

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο γι’ αυτό το θέμα. Θα γίνουν εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα σεβαστούμε, φυσικά, την απόφαση του αμερικανικού λαού. Προσωπικά έχω συνεργαστεί τόσο με τον Πρόεδρο Trump όσο και με τον Πρόεδρο Biden. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε αυτόν τον πολύ ισχυρό διατλαντικό δεσμό, ο οποίος ήταν πάντα στον πυρήνα της Συμμαχίας».

