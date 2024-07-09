Συναντήσεις Μητσοτάκη με ηγέτη πλειοψηφίας Γερουσίας και Γερουσιαστή Chris Coons

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις με τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Chuck Schumer, καθώς και με τον Γερουσιαστή Chris Coons.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Συζητήθηκαν ακόμα οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.