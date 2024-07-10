Τέσσερις οι ύποπτοι για τις υποκλοπές - Κλήθηκαν σε εξηγήσεις για παραβιάσεις του τηλεφωνικού απορρήτου και της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα

Της Ιωάννας Μάνδρου

Συνολικά τέσσερα άτομα, προς το παρόν, έδωσαν εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικημάτων, που σχετίζονται με παραβιάσεις τηλεφωνικού απορρήτου και της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση που διενεργεί την έρευνα για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τέσσερις που έχουν κληθεί σε εξηγήσεις ως ύποπτοι, παρέδωσαν σχετικά υπομνήματα μέσω των συνηγόρων τους, ενώ ο αντεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου μελετά τα υπομνήματα και τα ευρήματα που συνέλεξε από τον αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησε προ ημερών στα γραφεία της ΕΥΠ, προκειμένου να καταλήξει στα επόμενα βήματα της έρευνας, ενδεχομένως με κλήσεις και άλλων προσώπων ως υπόπτων για τις υποκλοπές.

Οι τέσσερις που ήδη έχουν κληθεί, ανοίγοντας τον κύκλο των φυσικών προσώπων στα οποία η εισαγγελική έρευνα κατέληξε σε ενδείξεις εμπλοκής στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις είναι ιδιώτες επιχειρηματίες, που με τον ένα η τον άλλο τρόπο μετείχαν στις εταιρείες που έχουν αναφερθεί ως εμπλεκόμενες στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο, ενώ έχει παράλληλα επισύρει σκληρές επικρίσεις και εκτός Ελλάδας.

Σε κατάθεση Βλάχου, Κοντολέων

Και ενώ ο αντεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο στάδιο ως προς τις διενεργούμενες έρευνες, ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, πέραν του δικηγόρου Γρηγόρη Δημητριάδη που διετέλεσε σε νευραλγική θέση στο Μέγαρο Μαξίμου και εκλήθη ως μάρτυρας από τον αντεισαγγελέα, ως μάρτυρες επίσης έχει κληθεί και έχουν εξεταστεί η εισαγγελέας Βασιλική Βλάχου που διετέλεσε υπεύθυνη για την ΕΥΠ κατά τον κρίσιμο χρόνο των καταγγελιών για παρακολουθήσεις προσώπων, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και άλλοι.

Επίσης ως μάρτυρας έχει κληθεί από τον αντεισαγγελέα Αχιλλέα Ζήση και ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ ( και αυτός υπηρετούσε κατά το κρίσιμο για τις υποκλοπές διάστημα ως επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών) Παναγιώτης Κοντολέων.

Οι καταθέσεις των κληθέντων ως μαρτύρων μελετώνται από τον αντεισαγγελέα και συσχετίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί από τους πρώτους τέσσερις υπόπτους, αλλά και τα κρίσιμα για την έρευνα ευρήματα που εντόπισε ο αντεισαγγελέας, όταν αιφνιδιαστικά έλεγξε την ΕΥΠ παρουσία δύο πραγματογνωμόνων από τον κατάλογο που διατηρεί το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Πάντως, αν ο κ. Ζήσης προχωρήσει και σε άλλες κλήσεις υπόπτων είναι εξέλιξη που θα φανεί σύντομα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως το πόρισμα του αναμένεται με το νέο δικαστικό έτος.

Σε κάθε περίπτωση η τελευταία λέξη για την αξιολόγηση του πορίσματος Ζήση και του υλικού της δικογραφίας ανήκει κατά την παραγγελία της στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη που ήταν εκείνη που ανέλαβε την πρωτοβουλία αναβάθμισης της έρευνας και την ανάθεση της σε αντεισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.