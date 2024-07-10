Σε ομαλό κλίμα αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στις 11 μμ η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική πλευρά ενημέρωσε χθες ότι ο Ερντογάν θα έχει σήμερα συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Όλαφ Σολτς και τον Βίκτορ Όρμπαν.

Οι προσδοκίες από τη συνάντηση δεν είναι πολλές, δεν περιμένουμε πολλά, σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης και πρόσθεσε πως η διάρκειά της δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 12-15 λεπτά μάξιμουμ.

Πρόκειται για μια συνάντηση ρουτίνας, κατά την οποία θα επαναβεβαιωθεί το καλό κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα μετά Ελλάδας και Τουρκίας, θα επιβεβαιωθεί η θετική ατζέντα.

Εξάλλου οι δύο ηγέτες έχουν ραντεβού να ξανασυναντηθούν τον Σεπτέμβριο.

Η συνάντηση γίνεται πάντως στη σκιά των χθεσινών προκλητικών δηλώσεων του Τούρκου προέδρου, ο οποίος είπε ότι «η 'ΤΔΒΚ' είναι ήδη πλήρες μέλος των τουρκογενών κρατών στα μάτια μας».

«Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Σούσα, όπως γνωρίζετε, η 'Βόρεια Κύπρος' ήταν εκεί, συμμετείχε σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής» δήλωσε ο Ερντογάν σε σχετική ερώτηση στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου πριν από την αναχώρησή του από την Άγκυρα για την Ουάσινγκτον, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε πως «τώρα, στη διαδικασία που ακολουθεί, προσπαθούμε για το πώς να φέρουμε τη 'Βόρεια Κύπρο' στο σημείο της πλήρους ένταξης. Το αναπτύσσουμε αυτό, ιδιαίτερα με τα τουρκογενή κράτη, όπου έχουμε υψηλό επίπεδο σχέσεων μεταξύ των τουρκογενών κρατών. Επίσης, βελτιώνουμε τις σχέσεις του 'προέδρου' της 'Βόρειας Κύπρου' κ. Ersin με τους επικεφαλής αυτών των κρατών όσο το δυνατόν περισσότερο».

Από την Ουάσινγκτον, σε συζήτηση με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Ντάνιελ Σπέκχαρντ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι υπήρξαν δύσκολες στιγμές τα τελευταία τρία χρόνια με την Τουρκία, σημειώνοντας ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

«Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε ότι ορισμένες από τις θεμελιώδεις τουρκικές θέσεις όσον αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουν αλλάξει ριζικά. Αλλά το γεγονός ότι είχαμε 16 μήνες ησυχίας, όσον αφορά το να μην έχουμε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ότι συνεργαζόμαστε καλύτερα σε θέματα μετανάστευσης, ότι στην πραγματικότητα έχουμε κάνει μια συμφωνία που επιτρέπει στους Τούρκους πολίτες να ταξιδεύουν στα νησιά του Αιγαίου και να πάρουν τη βίζα τους πολύ γρήγορα, όλα αυτά είναι μερικά θετικά βήματα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

