Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην εκδήλωση για τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα - Φωτογραφίες

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης ο πρωθυπουργός συζήτησε με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Ντάνιελ Σπέκχαρντ για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Μητσοτάκης ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη παρέστη στην Ουάσιγκτον στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ.

Μητσοτάκης ΝΑΤΟ

Μητσοτάκης ΝΑΤΟ

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης ο πρωθυπουργός συζήτησε με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Ντάνιελ Σπέκχαρντ για τη Συμφωνία των Πρεσπών, επισημαίνοντας ότι η χρήση του συνταγματικού ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας erga omnes (για όλες τις χρήσεις) είναι θεμελιώδης και μη διαπραγματεύσιμη.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντήσεις με τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Chuck Schumer, καθώς και με τον Γερουσιαστή Chris Coons

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.  Συζητήθηκαν ακόμα οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ΝΑΤΟ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark