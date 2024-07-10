Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη παρέστη στην Ουάσιγκτον στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης ο πρωθυπουργός συζήτησε με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Ντάνιελ Σπέκχαρντ για τη Συμφωνία των Πρεσπών, επισημαίνοντας ότι η χρήση του συνταγματικού ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας erga omnes (για όλες τις χρήσεις) είναι θεμελιώδης και μη διαπραγματεύσιμη.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντήσεις με τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Chuck Schumer, καθώς και με τον Γερουσιαστή Chris Coons.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Συζητήθηκαν ακόμα οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

