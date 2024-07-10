Κασσελάκης: «Χατζηδάκης και κυβερνητική ομάδα Μητσοτάκη απώλεσαν 1,567 δισ. σε έναν χρόνο»

Για μεγάλη ζημιά που έχει υποστεί το ελληνικό Δημόσιο από τις κυβερνητικές πολιτικές τον τελευταίο χρόνο κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, δηλώνοντας πώς «ο Κωστής Χατζηδάκης και η κυβερνητική ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν απωλέσει 1,567 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει σχετικό πίνακα.

Η ανάρτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Χατζηδάκης ανέλαβε υπουργός Εθνικής Οικονομίας στα μέσα του 2023 βρίσκοντας σωρευτικές ζημιές 37 δισ. € από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Απο τότε πρόλαβε και εκποίησε εργολαβικά τη συμμετοχή του Δημοσίου σε 7 εταιρείες (Εθνική Τράπεζα 22%, ΕΛΠΕ 4%, Eurobank 1,4%, Aegean 11,5%, Alpha Bank 9%, Πειραιώς 27% και Ελ. Βενιζέλος 30% των μετοχών). Όλα αυτά μέσα σε 6 μήνες!

Αν υπολογίσουμε τις διαφορές μεταξύ των τιμών των μετοχών που πούλησε και των σημερινών, η απώλεια για τον Έλληνα φορολογούμενο είναι 514 εκ. €.

Αν υπολογίσουμε τα μερίσματα που χάθηκαν για το Δημόσιο -μόνο για φέτος- αυτά είναι 157 εκ. €! (αναλογιστείτε τι οφέλη θα είχε το Δημόσιο την επόμενη 10ετια!)

Δεν ξεχνάμε βεβαίως και τις απώλειες της ΔΕΗ -που είχε ακολουθήσει ακριβώς και πάλι την ίδια διαδικασία ο «συνήθης ύποπτος» των ιδιωτικοποιήσεων εις βάρος του Δημοσίου κ. Χατζηδάκης -απώλεια του 17% από το 2021- αυτές είναι 895 εκ. € (865 εκ. από διαφορά αξίας μετοχών και 30 εκ. από μερίσματα).

Στο σύνολο ο κ. Χατζηδάκης και η κυβερνητική ομάδα του κ. Μητσοτάκη έχουν απωλέσει 1,567 δισ. σε έναν χρόνο, εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Άριστοι για τους «φίλους» τους, εκποιώντας την περιουσία του ελληνικού λαού.

Και φυσικά με τη ΝΔ στην κυβέρνηση, ο Νόμος περί ευθύνης Υπουργών δεν πρόκειται να αλλάξει παρά την κοινωνική απαίτηση, τόσο για τα Τέμπη όσο και για τέτοιες ζημιογόνες αποφάσεις.

Η ΝΔ μάς απάντησε μέσω κύκλων: «Η κυβέρνηση υπηρετεί σταθερά το δημόσιο συμφέρον και η πολιτική της αυτή θα καταγραφεί και στο συγκεκριμένο ζήτημα.»

Οι αριθμοί όμως είναι αμείλικτοι. Η σιγή πολλών μέσων και πολιτικών είναι εκκωφαντική.

Οι πολίτες δικαιούνται να ξέρουν την αλήθεια».



Πηγή: skai.gr

