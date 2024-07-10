ΣΥΡΙΖΑ για ΦΠΑ στον καφέ: Ακόμα μια μεγάλη εξαπάτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ως «ακόμα μια μεγάλη εξαπάτηση» από την κυβέρνηση χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την αύξηση του ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ.

Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «μια μικρή ιστορία για ακόμα μια μεγάλη εξαπάτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη…», αναφέροντας ειδικότερα ότι ο πρωθυπουργός διαβεβαιώνει μερικές εβδομάδες νωρίτερα ότι για τον ΦΠΑ στον καφέ θα ελάμβανε σοβαρά υπόψη του την αύξηση της τιμής διεθνώς για να πράξει τα «δέοντα» και πως τελικά «η κυβέρνησή του αυξάνει τον ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ από το 13% στο 24%, ξεχνώντας και την άνοδο της τιμής του καφέ και τα "δέοντα"».

Εν συνεχεία τονίζει ότι «ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στηλιτεύει την κυβερνητική απόφαση και συνολικά την επιμονή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ, που γονατίζουν τα νοικοκυριά», όμως «ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Ν. Ρωμανός, κατηγορεί τον Στέφανο Κασσελάκη ότι δεν γνωρίζει τα του ΦΠΑ», ενώ «οι άνθρωποι της εστίασης φρίττουν δημοσίως, έχοντας κάνει το λάθος να πιστέψουν τις προεκλογικές υποσχέσεις της ΝΔ, το 2019 και το 2023, ότι θα μειώσει τον ΦΠΑ σε όλη την εστίαση στο 13% και σε δεύτερο χρόνο στο 11%».

Τέλος αναφέρει ότι «σε ορισμένα ΜΜΕ κυκλοφορεί το θεατρικό μονόπρακτο "δεν είναι αύξηση, είναι επιστροφή στην κανονικότητα του ΣΥΡΙΖΑ"» και σχολιάζει ότι «τελικώς, και για την αύξηση στην τιμή του σερβιριζόμενου καφέ πρέπει να φταίει ο νόμος Παρασκευόπουλου…».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.