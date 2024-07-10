Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:30, ώρα Ουάσιγκτον, θα παραχωρήσει συνέντευξη στη Nadia Schadlow, μέλος του Hudson Institute και πρώην Αναπληρώτρια Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του NATO Public Forum.
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της πρώτης ημέρας της Συνόδου.
Στις 16:00 (11μμ ώρα Ελλάδας) ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan.
Στις 19:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτουν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden και η Πρώτη Κυρία Jill Biden προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στον Λευκό Οίκο.
