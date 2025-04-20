Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Καρδιανής Τήνου.

«Μέσα από τον πόνο και τις δυσκολίες τελικά γεννιούνται το φως και η ελπίδα»

«Το Άγιο Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, μας θυμίζει πάντα ότι μέσα από τον πόνο, τις δυσκολίες, τις κακουχίες, τις αντιξοότητες, τελικά γεννιέται το φως και η ελπίδα», ανέφερε νωρίτερα στο μήνυμά του για το Πάσχα, ο πρωθυπουργός.

«Όλος ο Ελληνισμός, στην πατρίδα μας και απανταχού της γης, γιορτάζει αυτήν την ημέρα και εύχεται μέσα από την ψυχή μας να αναπηδήσουν αισθήματα καλοσύνης, αισθήματα αλληλεγγύης, αισθήματα ελπίδας. Η πατρίδα μας, όπως και ολόκληρος ο κόσμος, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Όμως, μέσα από ένα πνεύμα αυτοπεποίθησης και ενότητας, μπορούμε όλοι μαζί να τις ξεπεράσουμε», τόνισε.

«Ας γιορτάσουμε αυτή τη σπουδαία ημέρα μαζί με τους αγαπημένους μας, ας ξεχάσουμε για λίγο τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες και ας πάρουμε το μήνυμα των ημερών αυτών της Μεγάλης Εβδομάδος για να μπορέσουμε να αντικρύσουμε το προσωπικό μας μέλλον, αλλά και το μέλλον της πατρίδας μας, με μεγαλύτερη αισιοδοξία, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.