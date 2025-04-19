Μήνυμα της Ζ. Κωνσταντοπούλου για το Πάσχα: Καλή Ανάσταση σε όλες και όλους-Χρόνια Πολλά και πολύ καλύτερες μέρες, που τις αξίζουμε και θα τις φέρουμε

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστειλε από τη Θεσσαλία το μήνυμά της για την Ανάσταση, «που φέτος συμπίπτει με τα γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε:

«Αυτές τις όμορφες και γιορτινές μέρες, που συμβολίζουν την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη νίκη του καλού, τη νίκη της ζωής, ας δώσουμε όλη μας την αγάπη σε εκείνους που έχουν ανάγκη, ας δείξουμε όλη μας την αλληλεγγύη σε εκείνους που βασανίζονται, ας έχουμε πρώτη μας προτεραιότητα τα παιδιά και τους αδύναμους ανθρώπους και ας γιορτάσουμε όλοι μαζί με αισιοδοξία. Αυτές οι μέρες συμπίπτουν φέτος με τα γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας, που κλείνει 9 χρόνια. Μαζί θα γιορτάσουμε, μαζί θα φέρουμε την άνοιξη και την Ανάσταση.

Από τη Θεσσαλία, από τους πρόποδες του Ολύμπου, εύχομαι Καλή Ανάσταση σε όλες και όλους, Χρόνια Πολλά και πολύ καλύτερες μέρες, που τις αξίζουμε και θα τις φέρουμε».

