Γιάννης Λοβέρδος: Το Άγιο Φως συμβολίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου τη νίκη της αγάπης επί της κακίας και του μίσους

Στις 19:37 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η ειδική πτήση η οποία μετέφερε το Ανέσπερο Άγιο Φως στην Αθήνα το οποίο παρέλαβε από τα Ιεροσόλυμα ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ'.

Στο αεροδρόμιο σε κλίμα κατάνυξης, πραγματοποιήθηκε μια μικρή τελετή στην οποία συμμετείχαν σύλλογοι και αγήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος σε σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε, εξέφρασε τη μεγάλη συγκίνηση του τόσο για την εμπειρία της τελετής αφής και παραλαβής του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο, όσο και για το ότι βρέθηκε για πρώτη φορά «στα μέρη που μαρτύρησε πέθανε και αναστήθηκε ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός". Είπε ότι "η Ορθοδοξία για εμάς τους Έλληνες δεν είναι μόνο θρησκεία, αλλά και μέρος της ταυτότητας μας». Ο κ.Λοβέρδος είπε ότι «το Άγιο Φως συμβολίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου τη νίκη της αγάπης επί της κακίας και του μίσους. Να φωτίζει τις ψυχές μας και να μας οδηγεί δυνατά για μια καλύτερη Ελλάδα και μια καλύτερη κοινωνία. Γιατί αυτό είναι και το μήνυμα του Κυρίου ηθών Ιησού Χριστού».

Την αποστολή συνόδευσε και ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, και επικεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Γρεβενών Δαυίδ και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου πατήρ Ιερώνυμος. Ο κ.Χαρακόπουλος σε δήλωσή του είπε μεταξύ άλλων ότι «το Άγιο Φως συμβολίζει την Ελπίδα της Αναστάσεως, την επικράτηση της Ζωής επί του θανάτου και της Αλήθειας επί του ψεύδους. Από τους Αγίους Τόπους όπου δίδαξε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, το μήνυμα της Σωτηρίας απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, με σκοπό την ηθική και πνευματική του αναγέννηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.