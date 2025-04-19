Μήνυμα Δ. Κουτσούμπα για το Πάσχα: Με την ορμή του αγώνα ενάντια στο σύστημα, ανοίγουμε το δρόμο για τη ριζική αναγέννηση της κοινωνίας

«Με την ορμή του αγώνα ενάντια στο σύστημα που γεννά κέρδη για τους λίγους και πάθη για τους πολλούς, ανοίγουμε τον δρόμο για τη ριζική αναγέννηση της κοινωνίας, για να θριαμβεύσουν οι ανάγκες μας και οι ζωές μας.

Χρόνια πολλά σε όλους και όλες! Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση Λαών!» δήλωσε για το Πάσχα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

