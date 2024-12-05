Τη Βηρυτό θα επισκεφτεί το μεσημέρι της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έκανε γνωστό στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στον Λίβανο στέλνει μήνυμα υπέρ της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή και στήριξης του Λιβάνου στην εφαρμογή της εκεχειρίας που επετεύχθη στις 26 Νοεμβρίου.

«Η επίσκεψη είναι υψηλού συμβολισμού και σημασίας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης τρίτης χώρας – και μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – που επισκέπτεται την Βηρυτό μετά τη συμφωνία εκεχειρίας και στέλνει μήνυμα του ισχυρού ρόλου και της παρουσίας της Ελλάδας στην περιοχή», όπως ενημέρωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Η Ελλάδα και ο Λίβανος συνδέονται με παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας. Στις συζητήσεις που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου Najib Mikati και τον Πρόεδρο της Βουλής Nabih Berri, o Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στην ενίσχυση των κρατικών δομών του Λιβάνου – ανάμεσά τους και οι Ένοπλες Δυνάμεις που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή της εκεχειρίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί ακόμη με την ελληνική κοινότητα του Λιβάνου».

Ο πρωθυπουργός, εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο Τύπου θα μιλήσει σήμερα στις 5 το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον κατώτατο μισθό.

