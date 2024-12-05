Στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε για τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μια κουβέντα η οποία είχε μεγάλη θεματολογία, όπου «συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε σε αρκετά πράγματα, συμφωνήσαμε όμως σε αρκετά ζητήματα», όπως είναι το θέμα του δημογραφικού.

«Συμφωνήσαμε ότι στο δημογραφικό πρέπει να υπάρξει μια Εθνική Επιτροπή με διακομματικό χαρακτήρα και θα συμμετέχει και η Αυτοδιοίκηση, γιατί έχουμε και περιφερειακά ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Ας είναι η δουλειά του αρμόδιου υπουργείου μια βάση διαλόγου, όμως η άποψή μου είναι ότι αυτή η Επιτροπή πρέπει να έχει λειτουργία όχι μόνο εισηγητική, αλλά και εποπτική. Το πώς λειτουργούν δηλαδή οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνουμε στο δημογραφικό, ώστε να παράξουμε μια πολιτική σε βάθος χρόνου, διότι είναι το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα».

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και στην ανάγκη να ανοίξει μια συζήτηση για το άρθρο του Συντάγματος που αφορά την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. «Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε έτσι, ενώ έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, όπως Τέμπη και υποκλοπές, και σοβαρά περιστατικά που έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να παίρνεται μια απόφαση με μια διευρυμένη πλειοψηφία που θα ενισχύει και την αυτονομία της Δικαιοσύνης» όπως ανέφερε, προσθέτοντας:

«Δεν μπορεί να έρχεται ένα κόμμα, να προτείνει ένα πρόσωπο, λέγοντας "αυτός είναι, τον θέλετε;" και μετά τη μία να τα βρίσκει με τον κ. Βελόπουλο, την άλλη με τον ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη με το ΠΑΣΟΚ. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη την οποία είπα και χθες στον πρωθυπουργό. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να δούμε σε ποιες αρχές λήγει η θητεία, να γίνεται μια ανοιχτή πρόσκληση βιογραφικών και η αρμόδια Επιτροπή να τα αξιολογεί όλα, επιλέγοντας πάλι με την πλειοψηφία των 3/5 και με ένα διευρυμένο σώμα».

«Πέρασε 1 χρόνος από την ψήφιση των μη κρατικών ΑΕΙ, είδατε κάποιο μεγάλο ίδρυμα να έχει έρθει στην Ελλάδα;»

Σε ερώτηση για το άρθρο 16, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι δεν έγινε καμία συζήτηση για το θέμα αυτό, με την άποψή του να παραμένει ότι στη δεύτερη αναθεωρητική το ΠΑΣΟΚ θα συμβάλει για να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, με πάνω από όλα σεβασμό στο δημόσιο πανεπιστήμιο.

«Πέρασε ένας χρόνος. Είδατε εσείς κάποιο μεγάλο ίδρυμα να έχει έρθει στην Ελλάδα και να χτυπάει την πόρτα; Ακούγαμε μεγάλες προτάσεις, διακηρύξεις, προσδοκίες. Ας είμαστε συνετοί κι ας αφήσουμε τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Το Σύνταγμα είναι μια μεγάλη κουβέντα και θα πρέπει να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση από τα κόμματα στη Βουλή μακριά από τις επιμέρους κομματικές διαφορές. Κι αυτό διότι η χώρα χρειάζεται μια πιο ποιοτική δημοκρατία».

Απαντώντας στις κυβερνητικές κατηγορίες περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» του «όχι σε όλα», επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ στον προϋπολογισμό διατίθεται να υπερψηφίσει ό,τι είναι θετικό και δημιουργεί συνθήκες για καλύτερη ζωή, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους.

«Πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια στην προπαγάνδα. Είναι δίκαιο εκατομμύρια ευρώ μερίσματα που δίνουν οι τράπεζες να φορολογούνται με 5% κι ένας ανειδίκευτος εργάτης που πληρώνεται με τον βασικό μισθό να φορολογείται με 9%. Δεν είναι δίκαιο, για αυτό κι εμείς προτείναμε στα μερίσματα άνω πολλών χιλιάδων ευρώ κι όχι 150 χιλιάδων να υπάρχει ένα 10%, για να δίνουν κάτι παραπάνω όπως και με τις τράπεζες. Εμείς είπαμε όχι στην ασυδοσία των τραπεζών. Δεν μπορεί να έχουμε δώσει τόσα δισεκατομμύρια για ανακεφαλοποιήσεις και να έχουμε την πιο μεγάλη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων-επιτοκίου χορηγήσεων. Δεν πρέπει λοιπόν ν απάρουμε μια πολιτική πρωτοβουλία να πιέσουμε τις τράπεζες;»

«Δεν μπορεί να μας αποκαλούν “πράσινος ΣΥΡΙΖΑ” και να δηλώνουν ότι τάχα είναι λαϊκισμός η πρόταση μας για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όταν έχει ελάχιστο δημοσιονομικό αποτύπωμα – καθώς δεν είναι μόνιμο μέτρο, αλλά για όσο διαρκεί ο πληθωρισμός και η πίεση στις τιμές τροφίμων – και προσωπικά ο πρωθυπουργός το 2010 μιλούσε για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ενώ ήταν χρεοκοπημένη η Ελλάδα. Και το 2019 η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε τροπολογία – λίγο πριν γίνουν κυβέρνηση- με μείωση του ΦΠΑ σε μια σειρά από οικονομικούς τομείς, πρωτοβουλία δηλαδή αξίας δισεκατομμυρίων χωρίς καμία κοστολόγηση. Ας μην μας κάνουν, λοιπόν, μαθήματα συνέπειας. Ας υπάρχει μια σοβαρότητα» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

«Εκτιμώ ιδιατέρως τον κ. Ράμμο, όπως και την κ. Σακελλαροπούλου»

Ερωτηθείς για το ζήτημα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι δεν έγινε κάποια συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας το ως «πρόωρη συζήτηση που περιφρονεί τη σημερινη ΠτΔ και τη διαδικασία, ενώ είπε πως όταν έρθει η ώρα, το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί με σοβαρότητα και ευπρέπεια.

«Εκτιμώ ιδιαίτερως τον κύριο Ράμμο για τη στάση του σε μια νοσηρή υπόθεση παρακρατικού περιεχομένου. Άντεξε, αγωνίστηκε με όλες τις δυνάμεις για να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Εκτιμώ και την κυρία Σακελλαροπούλου. Όλα πρέπει να γίνονται στον καιρό τους. Η προεδρική εκλογή δεν είναι για μικροπολιτικά παιχνίδια ή για εσωκομματικές διευθετήσεις. Παγίως η επιλογή του ΠτΔ γίνεται από πρόσωπο που αφορά τον απέναντι χώρο από την κυβέρνηση. Περιμένω να τελειώσει ο προϋπολογισμός για να αναδείξουμε τις δικές μας εναλλακτικές προτάσεις και όταν θα έρθει η ώρα θα τοποθετηθούμε με σοβαρότητα».

